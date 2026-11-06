Rotura de tubería inunda Samaria y deja un carro atrapado en un socavón

La calle permanece cerrada desde el Puente Rojo hasta el punto donde ocurrió el daño, afectando el tránsito en esta importante vía que conecta con Paraíso y Veranillo.

Una tubería de ocho pulgadas colapsó durante la madrugada de este viernes en el sector 4 de Samaria, en San Miguelito, provocando inundaciones, daños en la vía y un enorme socavón en el que quedó parcialmente hundido un vehículo que estaba estacionado en la acera.

La rotura también ocasionó inundaciones en el cuadro de fútbol sala de la comunidad y obligó al cierre de la calle en las inmediaciones del Puente Rojo, donde agentes de la Policía de Tránsito mantienen acordonada el área mientras se desarrollan los trabajos de reparación.

El daño provocó que un vehículo tipo sedán se quedara hundido con el colapso de la acera, con posibles daños en la carrocería y el motor.

Marbelys Vásquez, ingeniera del Idaan, explicó que se trata de una línea de 8 pulgadas que se reventó debido a la alta presión que se registra en horas de la noche, por lo que se procederá a repararla.

Te puede interesar: Vehículos alquilados y placas hurtadas: las nuevas modalidades de asalto que preocupan a la Policía

Rodolfo Caballero, vecino del sector, aseguró que esta es la cuarta vez que la tubería presenta una rotura en un periodo de aproximadamente ocho años.

Según relató, las reparaciones anteriores han sido provisionales y no han evitado que el problema vuelva a repetirse.

"Siempre se hace una reparación, yo digo que paliativa, pero no se ha buscado una solución. Esta es la cuarta vez que esta tubería se rompe en un periodo de ocho años", manifestó.

El residente cuestionó los procedimientos utilizados para reparar la estructura y señaló que, según su observación, se vuelve a utilizar el mismo material que el agua desplaza, sin una compactación adecuada del terreno.

Caballero indicó que, aunque anteriormente se habían registrado daños similares, esta es la primera ocasión en que el colapso provoca afectaciones materiales de esta magnitud a un residente.

Sectores de Samaria se quedarán sin agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) cerró la línea afectada para detener el flujo de agua y permitir que las cuadrillas intervengan la tubería.

Como consecuencia, residentes de los sectores 3 y 4, así como parte del sector 5 de Samaria, experimentarán interrupciones en el suministro de agua potable mientras se realizan los trabajos.

La calle permanece cerrada desde el Puente Rojo hasta el punto donde ocurrió el daño, afectando el tránsito en esta importante vía que conecta con Paraíso y Veranillo.

Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas mientras se desarrollan las labores de reparación.

La empresa MiBus anunció cambios y retrasos en la ruta debido al daño.

Los residentes esperan que esta nueva intervención permita encontrar una solución definitiva a un problema que, según denuncian, se ha repetido durante años.

Información de Jessica Román