Vehículos alquilados y placas hurtadas: las nuevas modalidades de asalto que preocupan a la Policía

La Policía Nacional ha planteado recomendaciones a las autoridades municipales para evaluar mecanismos que permitan cancelar las placas reportadas como hurtadas y evitar que sean utilizadas de manera irregular.

El uso de vehículos alquilados o de familiares y hasta placas reportadas como hurtadas figura entre las modalidades que están utilizando algunos delincuentes para cometer asaltos en distintos puntos del país, una situación que mantiene en alerta a la Policía Nacional.

El director nacional de Operaciones de la Policía Nacional, Marcos Rodgers, advirtió que en estos hechos participan personas muy jóvenes e incluso menores de 18 años, quienes aprovechan estos recursos para movilizarse y evitar ser identificados.

Uno de los casos que puso en evidencia esta modalidad ocurrió en Calle Belén, en San Francisco, donde varios jóvenes que se encontraban en sus vehículos fueron sorprendidos por delincuentes que llegaron a bordo de un sedán blanco y los asaltaron.

Rodgers explicó que, tras conocerse el hecho y difundirse las imágenes, la Policía realizó una trazabilidad del vehículo y logró identificar al presunto responsable. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes para avanzar con el proceso judicial.

Agregó que también se han detectado situaciones en las que los involucrados utilizan automóviles de sus padres o hermanos para cometer los delitos, sin conocimiento de los propietarios.

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Placas hurtadas y vehículos de alquiler bajo la lupa

Otra situación que preocupa a las autoridades es el uso de placas que han sido reportadas como hurtadas; señaló que cuando un ciudadano pierde su placa y solicita un duplicado, la original podría continuar circulando en manos de delincuentes.

Esto puede provocar que dos placas asociadas a un mismo registro estén en circulación, una situación que facilita el uso de identificaciones vehiculares para cometer delitos.

Ante este escenario, la Policía Nacional ha planteado recomendaciones a las autoridades municipales para evaluar mecanismos que permitan cancelar las placas reportadas como hurtadas y evitar que sean utilizadas de manera irregular.

Rodgers también mencionó que algunos vehículos alquilados para ofrecer servicios de transporte mediante plataformas digitales terminan siendo utilizados para otras actividades delictivas, por lo que se mantienen conversaciones con comerciantes, empresas de alquiler de automóviles y plataformas que ofrecen estos servicios, con el propósito de reforzar las medidas de prevención.

Policía pide denunciar y mantener medidas de prevención

El director de Operaciones insistió en la importancia de denunciar los delitos y aportar toda la información posible a las investigaciones, ya que en algunos casos se requieren ampliaciones para establecer responsabilidades.

Las declaraciones se dieron durante el balance de seguridad de las festividades patrias, periodo en el que la Policía Nacional mantiene un despliegue de más de 11 mil agentes de los estamentos de seguridad.

El operativo, que comenzó el 30 de octubre, se extenderá hasta el 30 de noviembre e incluye recorridos en áreas residenciales, bancarias y comerciales.

Rodgers recomendó a la población mantener precauciones, especialmente cuando las viviendas quedan solas, y pidió estar atentos a movimientos sospechosos en sus comunidades.