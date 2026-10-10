Temblor en Panamá: Senan traslada más de 40 mil libras de ayuda humanitaria a zonas afectadas en el interior

El capitán Eliécer Castillo informó que el Servicio Nacional Aeronaval acumula 39 horas de vuelo y ha trasladado más de 40,000 libras de alimentos, agua y artículos de aseo. Desde la tarde del día anterior hasta el cierre de la jornada, también realizó 25 evacuaciones médicas en comunidades afectadas por el terremoto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha acumulado 39 horas de vuelo y trasladado más de 40,000 libras de ayuda humanitaria a comunidades afectadas por el terremoto, principalmente en la península de Azuero y el sur de Veraguas.

El capitán Eliécer Castillo informó a TVN Noticias que la institución estableció un puente aéreo con helicópteros y aviones para llevar alimentos secos, agua embotellada y artículos de aseo a zonas de difícil acceso por carretera. Como parte de las operaciones, el Senan también realizó 25 evacuaciones médicas desde la tarde del día anterior hasta el cierre de la jornada, según el balance ofrecido por Castillo.

El capitán explicó que las operaciones se desarrollan en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con el objetivo de atender a las comunidades que permanecen aisladas por las afectaciones provocadas por el sismo.

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Castillo detalló que las operaciones de asistencia incluyen sectores como Tonosí, Isla Cañas, Mariato, además de otras comunidades del sur de Veraguas. En Tonosí, el Senan trasladó alimentos secos y tiendas de campaña para ofrecer refugio temporal a las personas que permanecen a la intemperie.

El capitán señaló que el aislamiento de algunas comunidades ha dificultado el acceso a suministros básicos, por lo que el transporte de agua, alimentos y artículos de aseo se mantiene entre las prioridades de la operación. Las autoridades prevén continuar con el despliegue aéreo para llegar a los puntos que todavía requieren asistencia, de acuerdo con las necesidades identificadas y la coordinación de los organismos de emergencia.

Ante la preocupación de los residentes por las réplicas y las afectaciones, Castillo recomendó mantener la calma y utilizar las redes sociales y los canales oficiales para reportar situaciones de emergencia. El Senan mantiene sus operaciones de apoyo humanitario mientras las autoridades recopilan información de las distintas instituciones para actualizar el balance de las acciones de respuesta en las zonas afectadas.

Con información de Fabio Caballero