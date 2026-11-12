Aeronaval incauta 339 paquetes de presunta droga en una embarcación al sur de Punta Burica

La embarcación fue interceptada al sur de Punta Burica, en Chiriquí. Los paquetes estaban ocultos en un compartimiento de doble fondo y sus tres tripulantes fueron aprehendidos. La institución reporta 65,088 paquetes incautados en 102 operaciones durante 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 339 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) durante una operación antidrogas realizada al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí.

La sustancia estaba oculta en un compartimento de doble fondo de una embarcación que fue interceptada durante patrullajes marítimos. Según el Senan, las unidades detectaron alteraciones en la estructura de la nave, lo que permitió identificar el espacio utilizado para ocultar la carga.

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Durante el operativo también fueron aprehendidos los tres tripulantes, quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Tras la interdicción, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí el traslado de la embarcación y sus ocupantes a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde se realizaron las diligencias.

El Senan informó que este resultado forma parte de las operaciones del Plan Firmeza, estrategia de vigilancia y control por aire, mar y tierra para combatir el narcotráfico. Con esta incautación, la institución reporta un acumulado de 65,088 paquetes de sustancias ilícitas decomisados en 102 operaciones antidrogas durante 2026.