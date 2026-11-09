Simón Rodríguez perdió su vivienda y enfrenta condiciones precarias a raíz del terremoto

Simón Rodríguez, de 68 años, perdió su vivienda durante el terremoto en la comunidad de San Juan de San Francisco, Veraguas. Ahora permanece en la casa de un familiar, mientras espera regresar algún día al hogar que habitó durante más de 30 años.

Veraguas/La caída de su vivienda durante el terremoto del pasado 9 de octubre dejó a Simón Rodríguez, de 68 años, sin el hogar que habitó por más de tres décadas en la comunidad de San Juan de San Francisco, provincia de Veraguas. Sin embargo, el sismo también puso en evidencia las condiciones de precariedad en las que vivía.

Rodríguez utilizaba una letrina y cocinaba en un fogón de leña. Además, pese a su edad, todavía no ha sido incorporado al programa 120 a los 65, aunque, según la información del reportaje, ya realizó los trámites correspondientes.

La vivienda quedó destruida el día del sismo. Desde entonces, el adulto mayor permanece en una casa cercana, propiedad de un familiar, mientras espera una posible solución que le permita recuperar su hogar.

Aunque actualmente cuenta con ese espacio temporal para alojarse, Rodríguez mantiene la esperanza de regresar algún día a la vivienda donde residió durante más de 30 años.

Con información de Ney Castillo