Sinaproc emite avisos por fuertes vientos en el país y oleajes en el Pacífico

René García, director del COE, recomendó verificar las restricciones de zarpe antes de navegar y asegurar los objetos que puedan caer por las ráfagas de viento.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió avisos de prevención por fuertes vientos en todo el país y por oleajes y mareas altas en el Pacífico, condiciones que requieren precauciones tanto en las comunidades como entre quienes salen al mar en pequeñas embarcaciones.

René García, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), explicó que, antes de zarpar, los navegantes deben consultar si existen restricciones de la autoridad marítima y revisar las condiciones de sus embarcaciones.

“Primero que nada, verificar si no hay algún tipo de veda o suspensión de zarpes por parte de la autoridad marítima”, indicó.

Comunicar la ruta antes de salir al mar

García recomendó informar a familiares o compañeros de trabajo sobre el recorrido previsto, el día de salida y la fecha estimada de regreso, además de mantener comunicación constante.

También recordó la necesidad de llevar equipos de protección personal, como dispositivos de flotación, y elementos para emitir señales de emergencia, entre ellos luces y bengalas.

Precauciones en las viviendas

Ante los fuertes vientos, el director del COE pidió asegurar los objetos que puedan caer y mantenerlos lejos de árboles, postes y tendidos eléctricos.

En las viviendas expuestas a caídas de árboles o desprendimientos de techos, las autoridades recomendaron revisar los alrededores para identificar riesgos y tener preparado un plan de emergencia.

Con información de Jocelyn Mosquera.