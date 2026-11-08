Sinaproc y Aeronaval ubican a cuatro personas desorientadas en el área de Sherman

Las personas habían salido a pescar y perdieron la ruta de regreso hacia el vehículo en el que se transportaban. Entre los ubicados había un menor de 8 años, quien recibió atención prehospitalaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cuatro personas, entre ellas un menor de 8 años, fueron ubicadas por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), luego de extraviarse en el área de Sherman, en la provincia de Colón.

De acuerdo con la información divulgada por las entidades, las personas habían salido de pesca, pero perdieron la ruta de regreso hacia el vehículo en el que se transportaban.

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Para localizarlas, los equipos de búsqueda realizaron un reconocimiento aéreo con un dron, mediante el cual lograron ubicar a los cuatro involucrados.

Una vez en el lugar, el personal les brindó atención prehospitalaria y verificó sus condiciones generales de salud. También realizó controles de glucosa y de signos vitales. Tras la evaluación, se confirmó que las cuatro personas se encontraban sanas y salvas.