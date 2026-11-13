Suribeth regresa a Los Santos tras más de 21 días hospitalizada y necesita terapias de rehabilitación

Sus allegados hacen un llamado a las autoridades e instituciones de salud para que puedan brindarle una alternativa de atención oportuna y facilitar el inicio de su proceso de rehabilitación.

Macaracas, Los Santos/Después de permanecer más de 21 días hospitalizada en la ciudad de Panamá, Zuribeth, una joven de 21 años que resultó gravemente afectada por el sismo del pasado 9 de octubre, regresó a la provincia de Los Santos para reencontrarse con sus familiares y amigos.

La joven se encontraba en su vivienda, ubicada en Macaracas, cuando parte de la estructura de la casa colapsó y cayó sobre ella, su madre y otros familiares. Tras el accidente, fue trasladada a la capital, donde permaneció internada durante varias semanas. Su madre, por su parte, todavía continúa hospitalizada en la ciudad de Panamá.

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Su regreso estuvo marcado por la emoción de volver a compartir con sus seres queridos, quienes la recibieron con una sorpresa que, según contó, no esperaba.

“Cuando salí estaba contenta porque ya quería salir del hospital. Cuando llegué toda mi familia estaba aquí y mis amigos. Fue algo muy bonito y no me lo esperaba, me recibieron muy bonito”, expresó Zuribeth.

Mientras se construye una nueva vivienda para ella y su familia, actualmente permanecen en una casa que fue donada por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, como apoyo ante la situación que enfrentaron tras el sismo.

Sin embargo, la familia mantiene otra preocupación: la rehabilitación de la joven. Sus familiares explicaron que Zuribeth necesita terapias especializadas para continuar con su recuperación, pero al acudir al Hospital Nelson Collado les indicaron que no podrían atenderla hasta el próximo año y que podían gestionar una cita en la ciudad de Panamá, donde conocen su diagnóstico y los tratamientos que requiere.

Ante esta situación, sus allegados hacen un llamado a las autoridades e instituciones de salud para que puedan brindarle una alternativa de atención oportuna y facilitar el inicio de su proceso de rehabilitación, sin que tenga que esperar varios meses para recibir las terapias que necesita.

Con información de Eduardo Vega