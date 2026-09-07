Talento panameño destaca en el Junior Mental Calculation World Championship de Alemania

La categoría Junior 2 pone a prueba la rapidez y precisión numérica de los participantes bajo reglas estrictas: solo se permite escribir el resultado final de cada problema, sin realizar procedimientos en papel.

Panamá/Panamá volvió a dejar su huella en el escenario internacional del cálculo mental. Las jóvenes Kary Roa y Graciela Mudarra, representantes de WheeMinds Panamá, lograron ubicarse dentro del Top 15 de la categoría Junior 2 en el Junior Mental Calculation World Championship, celebrado en Alemania.

El evento reunió a competidores de países como Francia, Turkmenistán, México, Bulgaria, Japón, Bosnia, Egipto, Argelia, Alemania y Serbia, además de figuras reconocidas mundialmente en esta disciplina como Kaloyan Geshev. En este exigente entorno, ambas participantes panameñas superaron la barrera de los 2,000 puntos, consolidando un desempeño sobresaliente.

La categoría Junior 2 pone a prueba la rapidez y precisión numérica de los participantes bajo reglas estrictas: solo se permite escribir el resultado final de cada problema, sin realizar procedimientos en papel.

Entre los ejercicios de alta complejidad que debieron resolver se encuentran:

Raíces cúbicas y cuadrados de hasta 12 cifras.

y cuadrados de hasta 12 cifras. Multiplicaciones con decimales y divisiones de hasta 8 cifras.

y divisiones de hasta 8 cifras. Conversión de lapsos de tiempo a segundos.

Cálculo de fechas y operaciones con fracciones.

Este resultado posiciona a la delegación panameña entre la élite juvenil de la agilidad mental y evidencia el impacto de la preparación académica de alto rendimiento en el país.