Temblor en Panamá | Más de 800 casas afectadas, 419 escuelas con daños y más de 1,500 personas impactadas; informa Sinaproc

El balance oficial preliminar emitido tras el sismo de magnitud 7.5 reporta al menos 29 personas lesionadas, la habilitación de albergues y la evacuación de cientos de residentes en zonas vulnerables.

Panamá/Un total de 840 viviendas afectadas, 419 centros educativos con daños a nivel nacional y más de 1,500 personas directamente impactadas es el saldo preliminar consolidado tras el sismo de 7.5 ocurrido el pasado viernes 9 de octubre.

El informe oficial fue presentado a las 6:30 p. m. ese sábado 10 de octubre, por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE Nacional) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), entidades que mantienen el monitoreo activo en todo el país.

El reporte contabiliza 29 personas con lesiones menores (17 en Coclé, 6 en Los Santos, 2 en Panamá Oeste, 2 en Chiriquí y 1 en Herrera). Afortunadamente, no se reportan personas desaparecidas ni fallecidas.

En cuanto a las personas afectadas, el registro oficial del comunicado contabiliza detalladamente 1,213 personas impactadas: 721 personas (182 familias) en Los Santos, 255 albergadas en Mariato (Veraguas), 201 personas (más de 40 familias) en caserones de Colón, 28 en Bocas del Toro y 8 personas en Penonomé.

Adicionalmente, unas 300 personas fueron evacuadas de manera preventiva en Isla Caña (Los Santos) hacia la comunidad de Caña debido al incremento del nivel del mar.

Impacto por residencias y centros educativos

El conteo de estructuras dañadas arroja 840 viviendas afectadas entre parciales y totales:

Herrera: 206 residencias con daños leves.

206 residencias con daños leves. Veraguas: 202 residencias (afectaciones parciales y totales).

202 residencias (afectaciones parciales y totales). Los Santos: 182 residencias.

182 residencias. Coclé: 149 residencias.

149 residencias. Chiriquí: 49 residencias (10 con destrucción total).

49 residencias (10 con destrucción total). Panamá Oeste: 21 residencias.

21 residencias. Colón: 18 viviendas (5 casas unifamiliares y 13 caserones).

18 viviendas (5 casas unifamiliares y 13 caserones). Bocas del Toro: 8 residencias.

8 residencias. Panamá: 4 edificios residenciales (PH) más comercios y casas en el archipiélago de Las Perlas.

4 edificios residenciales (PH) más comercios y casas en el archipiélago de Las Perlas. Darién: 1 vivienda con daños moderados.

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación (Meduca) confirmó un total de 419 escuelas oficiales afectadas en todo el territorio nacional.

Chiriquí lidera la lista con 80 planteles dañados (tres con pérdidas totales), seguida por Los Santos con 71, Herrera con 51, Veraguas con 38 y la comarca Ngäbe-Buglé con 21 escuelas afectadas.

Respuesta institucional y habilitación de albergues

Para suplir la contingencia médica, las autoridades dispusieron la instalación de seis hospitales de campaña con camillas, mientras se trabaja en la reactivación de las plantas potabilizadoras para restablecer los servicios de agua potable.

Actualmente operan albergues temporales en Mariato (Veraguas), Boca de Quema y Tonosí (Los Santos) y en Penonomé (Coclé).

El Sinaproc enfatizó que el informe mantiene carácter preliminar, por lo que las cifras de infraestructura y afectados continuarán actualizándose mientras las cuadrillas de inspección completen la evaluación en las comunidades más alejadas.