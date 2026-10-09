Temblor en Panamá: Aeropuerto Internacional de Tocumen anuncia cierre temporal y activa evacuación preventiva

Las operaciones aéreas fueron suspendidas tras el movimiento telúrico. El personal del aeropuerto orienta a los pasajeros mientras se verifican las condiciones de seguridad.

Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió sus operaciones aéreas este sábado tras registrarse un sismo en la zona. La administración del terminal activó de inmediato los protocolos de seguridad y dispuso el cierre temporal de las instalaciones como medida de precaución.

De acuerdo con el comunicado oficial, se está llevando a cabo una evacuación preventiva de los pasajeros, conforme al plan establecido por las autoridades aeroportuarias. Las áreas administrativas también fueron desalojadas y el personal del aeropuerto se encuentra en el lugar orientando a los usuarios durante el proceso.

Las autoridades solicitaron a los viajeros seguir las indicaciones del personal para garantizar una salida ordenada de las instalaciones.

El Aeropuerto de Tocumen informó que las operaciones aéreas se reanudarán únicamente cuando se verifiquen las condiciones de seguridad del terminal y del servicio de la torre de control.

Hasta el momento no se han reportado daños estructurales visibles ni heridos dentro de las instalaciones. La administración del aeropuerto se comprometió a mantener informados a los usuarios a través de sus canales oficiales sobre la evolución de la situación y el momento exacto en que se normalice el servicio.

Se recomienda a los pasajeros con vuelos programados estar atentos a los comunicados antes de trasladarse al terminal.