Temblor en Panamá: CSS no reporta afectados, pero verifica posibles daños estructurales

Hasta el momento no hay pacientes, usuarios ni colaboradores afectados por el movimiento sísmico. Sin embargo, se identificaron posibles daños en algunas estructuras.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, tras el sismo registrado este viernes 9 de octubre en la ciudad de Panamá, no se reportan personas afectadas en sus instalaciones de salud.

Según la institución, hasta el momento no hay pacientes, usuarios ni colaboradores afectados por el movimiento sísmico. Sin embargo, se identificaron posibles daños en algunas estructuras, cuya magnitud y alcance están pendientes de verificación por parte de los equipos técnicos correspondientes.

Ante esta situación, la CSS exhortó a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información no confirmada y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes, especialmente del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad indicó que se mantiene atenta a la evolución de la situación y que comunicará oportunamente cualquier actualización relevante sobre las condiciones de sus instalaciones de salud.