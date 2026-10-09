Temblor en Panamá: Ministro de Seguridad pide mantener la calma y facilitar el paso de los servicios de emergencia

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, pidió a la población mantener la calma, ubicar a sus familiares y amigos y facilitar el desplazamiento de los servicios de emergencia, tras el fuerte sismo registrado este viernes 9 de octubre.

Desde Bocas del Toro, donde se encontraba cuando ocurrió el movimiento telúrico, el ministro señaló que había reportes iniciales de daños, pero aclaró que todavía se desconocía su alcance y que correspondía esperar mayores detalles del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

“Lo más importante es mantener la calma”, expresó. Ábrego llamó a colaborar con los equipos que atienden la emergencia y a permanecer en los hogares para facilitar su movilización.

“Podemos ubicar a nuestros familiares, amigos, y con esto colaborar en un momento preciso de quedarnos en nuestros hogares para que los servicios de emergencia se puedan desplazar”, señaló.

El ministro aseguró que la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y los demás organismos de seguridad se mantienen en alerta para auxiliar a la población.

“Tenemos todo nuestro personal en las ambulancias al pendiente de cualquier situación”, indicó.

Consultado sobre el hecho de que el sismo ocurriera días antes del simulacro nacional, Ábrego destacó la necesidad de estar preparados y conocer el papel que corresponde a cada persona ante una emergencia.

“Creo que eso nos lleva al hecho de que debemos prepararnos y mantenernos siempre conscientes de las tareas y del papel que se nos da a través del Sinaproc”, manifestó.

El movimiento interrumpió un conversatorio sobre seguridad con la comunidad. Ábrego explicó que pidieron a los asistentes regresar a sus comunidades y hogares para verificar el estado de sus familias.