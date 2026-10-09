Temblor en Panamá: Mibus activan protocolo de emergencia ante alta demanda de transporte

Ante el incremento de pasajeros, MiBus pidió a los usuarios mantener la paciencia y colaborar durante el proceso, mientras se realizan las acciones necesarias para facilitar los traslados.

Ciudad de Panamá/MiBus activó su protocolo de emergencia tras el temblor registrado este viernes 9 de octubre en Panamá y las consecuentes evacuaciones, que generaron una mayor demanda de transporte en la ciudad.

La empresa informó que sus equipos trabajan para movilizar a la mayor cantidad de usuarios posible, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

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Ante el incremento de pasajeros, MiBus pidió a los usuarios mantener la paciencia y colaborar durante el proceso, mientras se realizan las acciones necesarias para facilitar los traslados.

La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que continúa trabajando para garantizar una movilización segura hacia sus destinos.