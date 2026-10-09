Temblor en Panamá: Mitradel pide flexibilidad laboral tras sismo registrado

Entre las medidas sugeridas, el Mitradel destacó la importancia de adoptar criterios flexibles en materia de asistencia y horarios laborales.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) hizo un llamado a los empleadores del país para que actúen con flexibilidad y comprensión ante las posibles afectaciones que enfrenten los trabajadores tras el sismo registrado este viernes 9 de octubre en Panamá.

La institución exhortó a las empresas a priorizar la seguridad y el bienestar de sus colaboradores, brindándoles las facilidades necesarias para atender cualquier situación derivada del movimiento sísmico.

Entre las medidas sugeridas, el Mitradel destacó la importancia de adoptar criterios flexibles en materia de asistencia y horarios laborales, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada trabajador.

El ministerio también instó a empleadores y empresas a actuar con responsabilidad, solidaridad y colaboración, tomando en cuenta las condiciones de seguridad y las necesidades de sus trabajadores ante esta situación.