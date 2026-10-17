Temblor en Panamá: Realizan actividades recreativas y atención psicológica en isla Gobernadora

El Senan y otras entidades desarrollan jornadas para brindar esparcimiento y apoyo emocional a niños y adultos afectados por la incertidumbre tras los movimientos sísmicos.

Niños y adultos de isla Gobernadora, en la provincia de Veraguas, participan en actividades recreativas y reciben atención psicológica como parte de las acciones de apoyo a las comunidades afectadas por los sismos registrados desde el pasado 9 de octubre.

La jornada es organizada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en coordinación con la Gobernación de Veraguas y con el apoyo de otras entidades públicas, entre ellas la Policía Nacional y Sinaproc. El mayor Miguel de León, del Senan, explicó que la iniciativa busca llevar alegría a los niños y ayudarlos a sobrellevar la incertidumbre y la tensión que ha generado los sismos y sus réplicas.

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Las actividades incluyeron pintacaritas, juegos inflables, piñatas y otras recreativas diseñadas para ofrecerles momentos de distracción en medio de la emergencia. La atención también contempla a los adultos de la comunidad, quienes reciben acompañamiento de profesionales de la psicología para afrontar las preocupaciones y el impacto emocional derivados de los movimientos sísmicos.

Con estas acciones, las instituciones buscan contribuir al bienestar de las familias de Isla Gobernadora y brindarles espacios de recreación y apoyo emocional mientras continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

Con información de Ney Castillo