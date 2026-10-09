Temblor en Panamá: Reportan 15 lesionados menores, daños en viviendas, en iglesias, en carreteras y estaciones de bomberos

El reporte detalla colapsos de viviendas, daños en carreteras, hospitales, centros educativos y estaciones de bomberos en distintos puntos del país. Al momento de ese balance, las autoridades no reportaban fallecidos ni personas desaparecidas, aunque sí personas lesionadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Quince estudiantes de la Escuela Alberto Zúñiga fueron evacuados con lesiones menores y una persona fue rescatada en el mercado municipal de Aguadulce, según el primer balance oficial divulgado por el Ministerio de Gobierno y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) tras el sismo de este viernes 9 de octubre.

El reporte detalla colapsos de viviendas, daños en carreteras, hospitales, centros educativos y estaciones de bomberos en distintos puntos del país. Al momento de ese balance, las autoridades no reportaban fallecidos ni personas desaparecidas, aunque sí personas lesionadas.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y la subdirectora general del Sinaproc, Malitzie Rivera, señalaron que los equipos de seguridad y emergencia permanecen desplegados para atender a la población y evaluar las afectaciones.

Colapsos y daños en Coclé y Los Santos

En Coclé se registró el colapso parcial del Hotel Dos Continentes, sin personas heridas reportadas en ese establecimiento, además del colapso de fachadas de locales comerciales, afectaciones en iglesias y daños en la infraestructura vial. También se realizaron evacuaciones preventivas de hospitales.

En Los Santos, el balance incluye colapsos de residencias, daños en edificaciones religiosas y gubernamentales, afectaciones en carreteras y daños estructurales en dos cuarteles de Bomberos y de la Policía Nacional. Los hospitales de Tonosí y Pedasí presentaron afectaciones menores.

En Panamá se reportaron daños menores en cuatro propiedades horizontales, evacuaciones preventivas de hospitales y centros de salud, así como afectaciones en comercios y residencias del archipiélago de las Perlas.

En Darién se registraron daños menores en el Centro Educativo de Zapayal, mientras que en Chiriquí hubo afectaciones leves en viviendas y establecimientos comerciales.

Estación de Soná sufrió un desplome parcial

Uno de los daños reportados en las instalaciones de los bomberos ocurrió en Soná, Veraguas, donde se desplomó gran parte de la estructura de la estación y quedaron atrapados vehículos de emergencia y una embarcación zodiac.

La estación de Santiago presentó desprendimiento de losa y rajaduras. También se reportaron grietas en las estaciones de David, La Villa y Macaracas; desprendimiento de losa y rajaduras en La Chorrera; y daños en Veracruz.

En las estaciones de Herrera se registraron caídas de cielorraso y baldosas levantadas, mientras que en la estación central de Coclé hubo desprendimiento de cielorraso.

Chilibre operaba al 20% de su capacidad

El comunicado reportó afectaciones en la infraestructura de plantas potabilizadoras a nivel nacional y señaló que la planta de Chilibre operaba al 20% de su capacidad al momento del balance.

El Ministerio de Educación también presentó una relación preliminar de centros educativos de Chiriquí incluidos en el reporte. Aunque el documento menciona 7 planteles, la lista contiene 11.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma, consultar fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de los equipos de emergencia.