Temblor en Panamá: Pacientes pasan la noche fuera del Hospital de San Félix en Chiriquí

El personal técnico realiza las evaluaciones de la estructura del edificio para garantizar la seguridad de la atención médica en la zona occidental de Panamá.

San Félix, Chiriquí/Tras el fuerte terremoto de 7.5 que sacudió Panamá, el Hospital Rural del Oriente, ubicado en el distrito de San Félix, en la provincia de Chiriquí, se convirtió en uno de los puntos más afectados.

Durante la noche y la madrugada, decenas de pacientes y familiares debieron permanecer en las afueras del recinto médico bajo toldas instaladas de forma provisional debido a la suspensión del fluido eléctrico e inspecciones técnicas.

En el lugar, familiares de pacientes expresaron la tensión vivida tras el fenómeno natural. "Estamos desde el jueves con mi mamá, que quedó hospitalizada, entonces nos estamos turnando con mis hermanos para atenderla", declaró un familiar presente en las afueras del hospital. Al ser consultado sobre el temor generado por la réplica del evento, añadió: "Por supuesto, de hecho, todavía estamos nerviosos, estamos asustados. Esperemos que se calme".

Por su parte, los ciudadanos presentes destacaron la pronta respuesta y dedicación del personal médico y de enfermería, quienes mantuvieron la atención constante pese a las limitaciones de infraestructura.

"Gracias a Dios ha dado todo bien. El personal, muy atento a los enfermos y con los familiares también", afirmó un ciudadano que acompañaba la atención en el sitio. Asimismo, resaltó el esfuerzo de los profesionales de la salud: "Personal que ya tenía que retirarse se quedó hasta tarde de la noche apoyando y agradecemos eso como familiares de los pacientes".

A la fecha, el personal técnico realiza las evaluaciones de la estructura del edificio para garantizar la seguridad de la atención médica en la zona occidental de Panamá.

Con información de Demetrio Ábrego