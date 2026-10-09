Temblor en Panamá: Tribunal Electoral evacúa sus instalaciones y suspende términos jurisdiccionales

La institución pidió a la ciudadanía no acercarse a sus instalaciones hasta nuevo aviso, mientras las autoridades competentes realizan las evaluaciones correspondientes para determinar si existen riesgos.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Electoral (TE) activó sus protocolos de seguridad y ordenó la evacuación preventiva de su sede principal, así como de sus oficinas regionales y distritales en todo el país, tras el sismo registrado la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026.

La institución pidió a la ciudadanía no acercarse a sus instalaciones hasta nuevo aviso, mientras las autoridades competentes realizan las evaluaciones correspondientes para determinar si existen riesgos.

A través de un comunicado, el TE informó que brigadistas y especialistas en infraestructura inspeccionan las instalaciones a nivel nacional para identificar posibles daños ocasionados por el movimiento sísmico.

Asimismo, indicó que mantiene comunicación con las autoridades encargadas de atender este tipo de emergencias y que seguirá sus recomendaciones para garantizar la seguridad de sus colaboradores y usuarios.

Como parte de las medidas adoptadas, el Tribunal Electoral anunció la suspensión de los términos de los procesos jurisdiccionales durante este viernes.

La entidad señaló que comunicará, mediante sus canales institucionales, las próximas acciones una vez avance la evaluación de las instalaciones.