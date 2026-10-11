Temblor en Panamá: Ministerio Público mantiene recepción de denuncias en sedes habilitadas ¿Cuáles son?

Tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre, la Procuraduría General de la Nación informó que las oficinas de atención primaria continúan recibiendo denuncias y detalló las sedes habilitadas en la capital, Panamá Oeste y el resto del país mientras se inspeccionan sus instalaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Procuraduría General de la Nación informó este domingo que las oficinas de atención primaria del Ministerio Público continúan abiertas y reciben denuncias, mientras se revisan las condiciones de sus instalaciones tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre.

La institución indicó que las personas que hayan sido víctimas de un delito y necesiten atención urgente pueden presentar sus denuncias en la sede habilitada más cercana.

Como medida preventiva, el Ministerio Público inspecciona sus instalaciones para determinar si reúnen las condiciones necesarias para operar con normalidad. Mientras concluyen estas revisiones, algunas dependencias atenderán en otras sedes. La Procuraduría señaló que informará a través de sus canales oficiales cuando los servicios se hayan regularizado en todas las instalaciones.

Sedes habilitadas para recibir denuncias

Ciudad de Panamá y San Miguelito

Atención primaria: sede metropolitana

sede metropolitana Segunda Subregional: edificio Ogawa

edificio Ogawa Quinta Subregional: Plaza Princesa de Gales

Plaza Princesa de Gales Séptima Subregional: PH Golden Park

PH Golden Park Homicidio (metropolitana): sede de Ancón

sede de Ancón Fiscalía de Ambiente: áreas habilitadas en Central Park

áreas habilitadas en Central Park Fiscalía Anticorrupción: áreas habilitadas en Central Park

áreas habilitadas en Central Park San Miguelito: sede de San Miguelito y Plaza Conquistador

Panamá Oeste

La Chorrera (delitos comunes, familia, drogas y homicidio): sede de Criminalística, en Plaza Milenium

sede de Criminalística, en Plaza Milenium Adolescentes: Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Plaza Milenium

Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Plaza Milenium Primera Subregional de Arraiján: DIJ de Vacamonte

DIJ de Vacamonte Capira, San Carlos y Chame: DIJ de cada distrito

Otras provincias

Colón: sede de Puerto Escondido

sede de Puerto Escondido Darién: sede del Ministerio Público en Metetí

sede del Ministerio Público en Metetí Coclé: DIJ de Aguadulce y DIJ de Penonomé

DIJ de Aguadulce y DIJ de Penonomé Herrera: sede de la DIJ de Herrera

sede de la DIJ de Herrera Los Santos: Personería de Guararé

Personería de Guararé Veraguas: sede de la DIJ de Veraguas

sede de la DIJ de Veraguas Chiriquí: PH Torres de David y subregionales de Gualaca y Barú

PH Torres de David y subregionales de Gualaca y Barú Bocas del Toro: sede principal en Changuinola

La Procuraduría pidió comprensión a los usuarios mientras continúan las inspecciones y recomendó consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la atención en las distintas sedes.

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