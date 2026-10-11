Temblor en Panamá: Ministerio Público mantiene recepción de denuncias en sedes habilitadas ¿Cuáles son?
Tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre, la Procuraduría General de la Nación informó que las oficinas de atención primaria continúan recibiendo denuncias y detalló las sedes habilitadas en la capital, Panamá Oeste y el resto del país mientras se inspeccionan sus instalaciones.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Procuraduría General de la Nación informó este domingo que las oficinas de atención primaria del Ministerio Público continúan abiertas y reciben denuncias, mientras se revisan las condiciones de sus instalaciones tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre.
La institución indicó que las personas que hayan sido víctimas de un delito y necesiten atención urgente pueden presentar sus denuncias en la sede habilitada más cercana.
Como medida preventiva, el Ministerio Público inspecciona sus instalaciones para determinar si reúnen las condiciones necesarias para operar con normalidad. Mientras concluyen estas revisiones, algunas dependencias atenderán en otras sedes. La Procuraduría señaló que informará a través de sus canales oficiales cuando los servicios se hayan regularizado en todas las instalaciones.
Sedes habilitadas para recibir denuncias
Ciudad de Panamá y San Miguelito
- Atención primaria: sede metropolitana
- Segunda Subregional: edificio Ogawa
- Quinta Subregional: Plaza Princesa de Gales
- Séptima Subregional: PH Golden Park
- Homicidio (metropolitana): sede de Ancón
- Fiscalía de Ambiente: áreas habilitadas en Central Park
- Fiscalía Anticorrupción: áreas habilitadas en Central Park
- San Miguelito: sede de San Miguelito y Plaza Conquistador
Panamá Oeste
- La Chorrera (delitos comunes, familia, drogas y homicidio): sede de Criminalística, en Plaza Milenium
- Adolescentes: Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Plaza Milenium
- Primera Subregional de Arraiján: DIJ de Vacamonte
- Capira, San Carlos y Chame: DIJ de cada distrito
Otras provincias
- Colón: sede de Puerto Escondido
- Darién: sede del Ministerio Público en Metetí
- Coclé: DIJ de Aguadulce y DIJ de Penonomé
- Herrera: sede de la DIJ de Herrera
- Los Santos: Personería de Guararé
- Veraguas: sede de la DIJ de Veraguas
- Chiriquí: PH Torres de David y subregionales de Gualaca y Barú
- Bocas del Toro: sede principal en Changuinola
La Procuraduría pidió comprensión a los usuarios mientras continúan las inspecciones y recomendó consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la atención en las distintas sedes.