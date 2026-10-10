Temblor en Panamá: Réplicas del terremoto provocan retrasos y cancelaciones de vuelos en Aeropuerto de Tocumen

Las réplicas del terremoto han obligado a suspender temporalmente las operaciones aéreas para inspeccionar la pista y las estructuras del Aeropuerto Internacional de Tocumen. En la Terminal 2, pasajeros reportaron cancelaciones, retrasos y largas esperas para continuar sus viajes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La actividad sísmica registrada después del terremoto del viernes 9 de octubre ha provocado retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde pasajeros permanecían este sábado por la noche a la espera de información sobre sus itinerarios. Un recorrido realizado por TVN Noticias por la Terminal 2 permitió observar a viajeros haciendo fila en los mostradores de las aerolíneas para recibir atención y conocer el estado de sus vuelos.

Entre los afectados había una ciudadana francesa que debía viajar el viernes junto a su esposo y su bebé, pero cuyo vuelo fue cancelado. La salida estaba prevista nuevamente para este sábado. También se encontraba una pasajera colombiana que reportó un retraso de dos horas en su vuelo.

De acuerdo con la información divulgada por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cada vez que se registra una réplica, se suspenden temporalmente las operaciones por razones de seguridad, con el fin de revisar la pista y las estructuras antes de autorizar su reanudación.

Te podría interesar: Temblor en Panamá: Gobierno decreta estado de emergencia y activa ayuda en las zonas más afectadas

Estas interrupciones afectan tanto a los vuelos de llegada como a los de salida y generan demoras en la programación de las aerolíneas. La situación también tomó por sorpresa a viajeros que se encontraban en distintas zonas del país cuando ocurrió el terremoto. Un pasajero relató que estaba navegando en un área conocida del país cuando sintió el movimiento sísmico y observó burbujas que subían desde el agua.

Otro de los testimonios recogidos correspondió a viajeros que visitaban Santa Catalina y que describieron daños en el hotel donde se hospedaban, con grietas y desprendimientos de material. En la Terminal 2, algunos pasajeros aún desconocían si sus vuelos sufrirían nuevas demoras, mientras aguardaban para completar el proceso de registro y embarque.

La administración del aeropuerto informó que las operaciones se estaban restableciendo progresivamente, a medida que avanzaban las revisiones de seguridad y se atendían los vuelos que no pudieron salir el viernes. Durante la noche del sábado, la terminal mantenía una alta afluencia de pasajeros afectados por las interrupciones, en medio de las medidas preventivas adoptadas tras el terremoto y sus réplicas.

Con información de Elizabeth González