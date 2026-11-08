Terremoto en Panamá: entregan 70 viviendas temporales a familias de Los Santos y Veraguas

La iniciativa, propuesta por el alcalde capitalino Mayer Mizrachi, comenzó el 14 de octubre y ha beneficiado a familias de Los Santos y Veraguas, entre otras comunidades afectadas por el sismo.

Ciudad de Panamá, Panamá/A casi un mes del terremoto del 9 de octubre, la iniciativa "Chantín pa’ la Gente" ha entregado 70 casas temporales a familias del interior del país que perdieron sus viviendas a causa del sismo.

La información fue dada a conocer por la Alcaldía de Panamá, quienes indicaron que el proyecto surgió de una propuesta del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y ha sido posible mediante las donaciones de ciudadanos y empresarios panameños, así como el apoyo de otras personas que se han sumado a la iniciativa.

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La entidad indicó que las entregas comenzaron el 14 de octubre y han llegado a familias de Tonosí y Las Tablas, en la provincia de Los Santos, y de Soná, en Veraguas, además de otras comunidades afectadas por el terremoto.

Se pudo conocer que aquellos que deseen conocer el avance de esta iniciativa y dar seguimiento a las entregas pueden consultar el sitio web chantinparalagente.com.