La nutricionista Massiel Ríos, integrante de la Fundación Diabetes LATAM y madre de una joven con diabetes tipo 1, explicó las diferencias entre esta condición y la diabetes tipo 2. En Panamá, se estima que unas 4,000 personas viven con diabetes tipo 1, de las cuales alrededor de 900 son niños. También advirtió sobre el impacto económico que representa el tratamiento para las familias.

Ciudad de Panamá, Panamá/Alrededor de 4 mil personas viven con diabetes tipo 1 en Panamá, de las cuales unas 900 son niños, según cifras de 2025 mencionadas por la nutricionista Massiel Ríos, integrante de la Fundación Diabetes LATAM. La especialista explicó que esta enfermedad requiere tratamiento de por vida, monitoreo constante de los niveles de glucosa y administración diaria de insulina.

Ríos, quien también es madre de una joven diagnosticada con diabetes tipo 1 hace cerca de 11 años, relató que inicialmente desconocía la existencia de esta condición y las diferencias que tiene con la diabetes tipo 2. La experiencia con su hija la llevó a profundizar en el tema y a involucrarse en iniciativas de educación y apoyo para otras familias.

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca las células beta del páncreas, responsables de producir insulina. Como consecuencia, el organismo deja de generar esta hormona, necesaria para que la glucosa proveniente de los alimentos pueda ser utilizada como energía. A diferencia de otros tipos de diabetes, las personas con esta condición necesitan administrarse insulina varias veces al día. Hasta el momento, no existe una cura ni una forma de prevenirla.

Síntomas y cambios en la vida familiar

Ríos recordó que su hija tenía siete años cuando recibió el diagnóstico. Entre las señales que deben llamar la atención, mencionó la necesidad frecuente de orinar, sed y hambre excesivas, pérdida involuntaria de peso y cansancio. En algunos casos también puede presentarse visión borrosa debido a los niveles elevados de glucosa en la sangre. Después del diagnóstico, la dinámica familiar cambia considerablemente.

La especialista explicó que el manejo de la enfermedad exige atención permanente, pues es necesario medir los niveles de glucosa, calcular la cantidad de insulina que debe administrarse y considerar factores como la alimentación y la actividad física. Aunque las personas con diabetes tipo 1 no tienen necesariamente prohibidos determinados alimentos, deben aprender a contar los carbohidratos para calcular la dosis de insulina que necesitan antes de comer.

Ríos señaló que, dependiendo de cada caso, pueden requerirse entre siete y diez mediciones de glucosa al día. El tratamiento es de por vida y requiere mantener los niveles de glucosa dentro de rangos adecuados. Tanto una disminución como una elevación excesiva pueden provocar complicaciones graves, especialmente en niños.

Diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2

Aunque comparten el nombre, la diabetes tipo 1 y la tipo 2 son enfermedades diferentes. La primera es autoinmune y se caracteriza por la ausencia de producción de insulina; la segunda es una condición metabólica en la que el organismo produce insulina, pero no la utiliza de manera adecuada. Según Ríos, la diabetes tipo 1 representa entre el 5% y el 10% de los casos, mientras que la tipo 2 concentra entre el 90% y el 95%.

Esta última suele estar relacionada con factores como la predisposición genética, el sobrepeso, la obesidad y los hábitos de vida. La diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante años y avanzar inicialmente sin síntomas evidentes. En algunos casos puede prevenirse o retrasarse mediante cambios en la alimentación, mayor actividad física y otras modificaciones de los hábitos. Dependiendo de la evolución de la enfermedad, también puede requerir medicamentos o insulina.

En cambio, la diabetes tipo 1 no está asociada directamente con el estilo de vida y no puede prevenirse. Aunque suele diagnosticarse durante la infancia o la adolescencia, también puede aparecer en personas adultas.

El costo del tratamiento y el acceso a medicamentos

La especialista advirtió que el tratamiento de la diabetes tipo 1 representa una carga económica importante para las familias. Según los datos que mencionó, los gastos pueden consumir alrededor del 36% de los ingresos familiares y alcanzar hasta el 86% en hogares con menos recursos.

Ríos indicó que cerca del 70% de las personas vinculadas a la Fundación Diabetes LATAM forman parte de programas de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, señaló que, al igual que ocurre con otros medicamentos, en ocasiones se registran dificultades de abastecimiento. La principal diferencia en el caso de la diabetes tipo 1 es que la insulina es indispensable para la supervivencia de quienes viven con esta condición.

Por ello, Ríos destacó la importancia de la educación y el acompañamiento a los pacientes y sus familias. Explicó que la Fundación Diabetes LATAM no solo busca facilitar suministros a sus miembros, sino también brindar orientación sobre el monitoreo de glucosa, el conteo de carbohidratos y el manejo de posibles complicaciones.