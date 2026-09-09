Tres aprehendidos en operativo contra comercios por presunta compra y venta de artículos robados

Las acciones se concentraron en comercios ubicados en los alrededores de la Avenida B, El Terraplén y el Barrio Chino , donde las autoridades verificaron posibles irregularidades relacionadas con la compra y venta de artículos que podrían ser producto de robos y hurtos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Policía Nacional y otras instituciones, desarrollaron este miércoles múltiples diligencias de registro y allanamiento a comercios ubicados en el corregimiento de Santa Ana, en el marco de la Operación Terracota.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación (PGN), las diligencias están relacionadas con una investigación por la presunta comisión del delito de receptación de cosas provenientes del ilícito.

Las acciones se concentraron en comercios ubicados en los alrededores de la Avenida B, El Terraplén y el Barrio Chino, donde las autoridades verificaron posibles irregularidades relacionadas con la compra y venta de artículos que podrían ser producto de robos y hurtos.

Como resultado de las diligencias, el Ministerio Público informó sobre la aprehensión de $1,100. en efectivo, 78 teléfonos celulares, 6 computadoras laptop y dos cámaras digitales. Uno de los celulares había sido hurtado en agosto en San Miguelito.

La Policía por su parte explicó que las investigaciones de inteligencia y las diligencias realizadas por la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial permitieron obtener información sobre locales dedicados a la compra y venta de celulares y otros artículos.

“Se tiene conocimiento de que en este lugar conocido como el Terraplén, en el corregimiento de Santa Ana, hay locales que se dedican a la compra y venta de artículos como celulares, artículos que pueden ser objeto de robo y de hurto”, señaló el comisionado Araúz.

Agregó que el operativo busca determinar si en estos establecimientos se encuentran teléfonos vinculados a reportes de robo o hurto.

Además, las autoridades verificaron que las personas que laboran en los locales contaran con los permisos de trabajo y el estatus migratorio correspondiente.

Tres personas aprehendidas

La PGN informó que, hasta el momento, tres personas han sido aprehendidas durante las diligencias, mientras que también se han recopilado indicios considerados relevantes para las investigaciones.

Además de la Policía Nacional y el Ministerio Público, participaron el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y la Autoridad Nacional de Aduanas.