Tribunal Electoral pide a bancos e instituciones aceptar cédulas vencidas hasta enero de 2027

La disposición también incluye las cédulas juveniles y los carnés de residentes permanentes para extranjeros expedidos por el Tribunal Electoral. La entidad pidió a bancos e instituciones cumplir con el Decreto 14 del 14 de octubre de 2026.

Ciudad de panamá, Panamá/El Tribunal Electoral (TE) solicitó a las entidades bancarias e instituciones del país reconocer las cédulas de identidad personal vencidas, cuya vigencia fue extendida hasta el 4 de enero de 2027, como parte de las medidas adoptadas tras la emergencia nacional por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La disposición está establecida en el Decreto 14 del 14 de octubre de 2026, publicado en el Boletín Electoral 6092 del 15 de octubre de ese año. La prórroga busca que los ciudadanos cuyos documentos hayan vencido puedan utilizarlos sin contratiempos mientras se mantiene vigente la medida de emergencia.

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La extensión también aplica a las cédulas juveniles de menores de edad y a los carnés de residentes permanentes para extranjeros, siempre que hayan sido expedidos por la entidad.

La entidad recordó a bancos e instituciones que deben cumplir con lo establecido en el decreto y reconocer la vigencia de estos documentos hasta la fecha señalada.