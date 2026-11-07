CSS revela dónde están invertidos más de $15 mil millones de sus reservas y cómo controla los riesgos financieros

La institución indicó que los asegurados, pensionados y trabajadores podrán consultar en su portal oficial el desglose de inversiones y depósitos por entidad financiera, una vez que los registros correspondientes estén publicados y validados.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que mantiene $15,254.2 millones en inversiones financieras y depósitos bancarios, de los cuales el 70 % corresponde a un portafolio de valores y el 30 % a depósitos en entidades bancarias. La institución detalló cómo administra estos recursos en un contexto de preocupación por la seguridad de los ahorros y las pensiones, luego de la crisis financiera desatada en Paraguay por el caso de Ueno Bank.

En un comunicado de su Dirección Ejecutiva Nacional de Finanzas, con cifras al 30 de septiembre de 2026, la CSS explicó dónde están colocados los fondos de los asegurados, qué rendimientos generan y cuáles son los mecanismos establecidos para controlar los riesgos de las inversiones.

La institución señaló que la seguridad de sus reservas debe evaluarse a partir de la calidad de las inversiones, la solvencia de las entidades financieras y los controles de administración, y no únicamente mediante comparaciones con crisis bancarias registradas en otros países.

¿Dónde están depositados los $15,254 millones de la CSS?

De acuerdo con el informe, los recursos están distribuidos de la siguiente manera:

La CSS explicó que esta distribución busca combinar instrumentos financieros de distintos plazos con depósitos bancarios, para generar rendimientos y mantener recursos disponibles para cumplir sus obligaciones.

Caja de Ahorros y Banco Nacional concentran la mayor parte de los depósitos

De los $4,580.2 millones que la CSS mantiene en depósitos bancarios, el 91.9 % está colocado en bancos estatales, mientras que el resto se encuentra distribuido entre seis entidades privadas.

Distribución de los depósitos bancarios de la CSS

La institución indicó que los depósitos en la banca privada representan apenas el 2.44 % del total de sus inversiones y depósitos. Además, aseguró que la selección de las entidades financieras debe considerar su solvencia, liquidez, calificación crediticia y cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Más del 83 % de las inversiones y depósitos están vinculados al Estado panameño

Otro de los datos relevantes del informe es la participación del Estado panameño dentro de las colocaciones financieras de la CSS. Según el desglose institucional, el 51.3 % corresponde a deuda soberana panameña y otro 32.6 % a colocaciones vinculadas al Estado, mientras que el 16.1 % restante se distribuye entre otras inversiones y depósitos.

En conjunto, ambas categorías estatales representan el 83.9 % del portafolio total, aunque no todas corresponden necesariamente a la misma categoría jurídica de riesgo soberano.

La CSS recordó que la Ley 462 de 2025 estableció un límite del 75 % para la exposición al riesgo soberano panameño, calculado según las categorías definidas legalmente.

La entidad sostuvo que la diversificación debe desarrollarse de forma progresiva, considerando los vencimientos de las inversiones existentes para evitar pérdidas innecesarias.

¿Cuánto dinero mantiene la CSS invertido en el extranjero?

La CSS mantiene $1,756.8 millones en inversiones internacionales, equivalentes al 11.5 % del total de su portafolio. De ese monto, $1,132 millones corresponden a instrumentos de gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, mientras que $624.8 millones están colocados en el sector privado internacional.

La CSS indicó que estas inversiones deben cumplir requisitos de calificación de riesgo de grado de inversión y otras condiciones establecidas en la normativa.

En cuanto a los rendimientos, reportó una tasa promedio ponderada de 5.87 % al vencimiento para su portafolio de valores y una tasa pactada promedio de 4.78 % para los depósitos bancarios. La institución señaló que las decisiones de inversión deben sustentarse en evaluaciones técnicas y no en relaciones familiares, personales o políticas.

Crisis de Ueno Bank en Paraguay deja a millones sin acceso a sus ahorros y provoca la destitución de Santiago Peña

La publicación del informe de la CSS se da en el contexto internacional de la crisis financiera y política en Paraguay, donde la intervención de Ueno Bank dejó a aproximadamente 2.9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas, incluidos trabajadores y jubilados.

El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de la entidad el 3 de noviembre, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido.

La entidad administraba entre $800 millones y $850 millones en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de la seguridad social de los trabajadores paraguayos. También gestionaba pagos de pensiones para aproximadamente 32 mil jubilados.

La intervención provocó manifestaciones de ahorristas y una creciente presión política contra el entonces presidente Santiago Peña, cuestionado por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario del banco.

Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero el Congreso continuó el procedimiento de juicio político. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, el Senado paraguayo aprobó su destitución y el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia.

Mientras tanto, el Banco Central paraguayo comenzó a implementar mecanismos de devolución de depósitos mediante su Fondo de Garantía, con una cobertura que, según las estimaciones oficiales, alcanzaría al 97 % de los depositantes. Esto no significa que todos los afectados hayan recuperado ya sus fondos.

CSS anuncia información para verificar sus inversiones

La Caja de Seguro Social indicó que los asegurados, pensionados y trabajadores podrán consultar en su portal oficial el desglose de inversiones y depósitos por entidad financiera, emisor, monto y fecha de adquisición, una vez que los registros correspondientes estén publicados y validados.

El documento también señala que la administración de estos recursos está regulada por la Ley 462 de 2025 y el Reglamento para la Gestión de Riesgos e Inversiones. La institución sostiene que sus decisiones financieras deben contar con respaldo técnico y estar sujetas a mecanismos de aprobación, seguimiento y rendición de cuentas.