TVN Media condena atentado contra periodista Rolando Rodríguez

TVN Media se mantendrá vigilante del curso de las investigaciones; reitera su apoyo y su compromiso con la libertad de expresión y con el libre ejercicio del periodismo en nuestro país.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media condena categóricamente el atentado contra la residencia del periodista de investigación del diario La Prensa Rolando Rodríguez. Un ataque contra un periodista es un ataque contra la libertad de expresión y contra la libertad de información de todo un país. Preocupa que estas acciones violentas que se reportan en otros países lleguen a Panamá.

Por años, el periodista Rolando Rodríguez ha realizado investigaciones sobre hechos de corrupción y acciones del crimen organizado, razón por la cual este hecho de violencia se convierte en un intento de silenciar el libre ejercicio del periodismo. Exigimos una investigación inmediata y transparente que permita dar con los responsables.

No se puede permitir que se utilice la violencia para callar al periodismo y es urgente que se garantice el ejercicio seguro de esta profesión.

TVN Media se mantendrá vigilante del curso de las investigaciones; reitera su apoyo y su compromiso con la libertad de expresión y con el libre ejercicio del periodismo en nuestro país.

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