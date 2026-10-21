¡En breve comienza la gran final! Sigue aquí la última noche de Tu Cara Me Suena 2026

Yamilka, Maisa y Rikiplops disputarán el anhelado título con el respaldo del público y la evaluación del jurado. Encuentra aquí los videos y todos los resultados de la despedida de la temporada.

Ciudad de Panamá/¡Ya casi llega el momento de conocer al ganador! Tu Cara Me Suena 2026 está por celebrar su gran final y esta nota será el punto de encuentro para seguir el programa, encontrar los videos y descubrir cómo termina la temporada.

Yamilka Pitre, Maisa y Rikiplops llegan a esta noche como finalistas. Después de conseguir su clasificación, los tres esperan el desenlace de una competencia que también ha contado con el respaldo de quienes los acompañan desde casa.

La transmisión comienza hoy, miércoles 21 de octubre, a las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. Mantente pendiente desde el inicio: la apertura de las votaciones se anunciará durante el comienzo del programa.

¡Tres finalistas y todo por decidir!

Durante 9 shows hemos acompañado a los famosos en un recorrido lleno de cambios, aprendizajes y momentos compartidos con la audiencia. Ahora, Yamilka, Maisa y Rikiplops tendrán la oportunidad de cerrar esta experiencia con el triunfo de la temporada.

Cada uno cuenta con seguidores que han celebrado sus actuaciones y respaldado su participación. Esta noche, ese apoyo tendrá un papel importante en el resultado que conoceremos al finalizar el programa.

Tal vez ya tienes una elección o quieres vivir la final completa antes de decidir. En cualquiera de los casos, será importante escuchar las indicaciones de la transmisión para participar cuando se anuncie la apertura de la votación.

El público tendrá la mitad de la decisión

La evaluación del jurado representará el 50 % del resultado y la participación del público aportará el otro 50 %. En esta definición se podrá votar por Yamilka, Maisa o Rikiplops.

Cuando se habilite la votación, podrás utilizar el código QR que aparecerá en pantalla o ingresar a www.tucaramesuenatvn.com y seguir las instrucciones.

Si has acompañado a tu favorito durante estas semanas, hoy podrás formar parte del desenlace. Mantente conectado al programa para conocer los avisos de apertura y cierre de la participación del público.

Aquí podrás volver a darle play

Durante la transmisión incorporaremos los videos y los momentos que definan la final. Podrás regresar a esta nota para repetir una actuación, compartirla o mirar con más atención los detalles que quieras volver a disfrutar.

También reuniremos las evaluaciones del jurado y los anuncios del resultado, hasta conocer quién ocupa el primer, segundo y tercer lugar de Tu Cara Me Suena 2026.

El contenido se actualizará conforme avance el programa. Así podrás seguir la noche desde el comienzo y encontrar después el recuento completo en un mismo lugar.

Una temporada para recordar juntos

La gran final también será una oportunidad para agradecer al elenco que nos acompañó cada miércoles. Anarkelys, Vicente, El Urri, Ñero y Ale Merod compartieron este recorrido con los tres finalistas y forman parte de los recuerdos que deja la temporada.

Detrás de cada encuentro con el público también estuvo el trabajo del equipo del programa. Esta última noche invita a celebrar esa entrega y el vínculo que se construyó con la audiencia.

¡Acompaña la final hasta el último anuncio!

Quizás tienes una actuación favorita, una frase que todavía recuerdas o un momento que compartiste con tu familia. Hoy sumaremos el desenlace de la competencia a esa memoria de la temporada.

En breve comienza la gran final de Tu Cara Me Suena 2026. Sigue la transmisión desde las 8:00 p. m., mantente pendiente del anuncio de las votaciones y vuelve a esta nota para encontrar los videos y todos los resultados.

¡Nos queda una última noche para compartir la emoción del papá de los megas!