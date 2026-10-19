¡El último concierto es con todos! Así viene la gran final de Tu Cara Me Suena

Yamilka, Maisa y Rikiplops disputarán el triunfo, mientras sus cinco compañeros regresarán con nuevas transformaciones e invitados. Conoce los retos y cómo quedó el acumulado antes de la gran final.

Ciudad de Panamá/¡Todavía nos queda una noche para cantar juntos! Tu Cara Me Suena 2026 llega a su gran final y los ocho famosos volverán a encontrarse en el escenario para compartir el último concierto de la temporada. Yamilka Pitre, Maisa y Rikiplops disputarán el triunfo, mientras El Urri, Ñero, Vicente, Ale Merod y Anarkelys también tendrán nuevas identidades por interpretar.

La cita será este miércoles 21 de octubre, a las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. Será una gala dedicada con mucho cariño a las familias afectadas por los recientes sismos en Panamá, para acompañarnos una vez más con música, entretenimiento y solidaridad.

Y el pulsador dejó motivos para mantenerse pendiente: tendremos a un famoso frente al artista original y a un trío que ya empezó a despertar curiosidad desde que se anunciaron sus integrantes. ¡La despedida del clonador viene acompañada!

¡Tres finalistas y un último reto por delante!

Yamilka Pitre interpretará a Milly Quezada; Maisa se convertirá en Lady Gaga y Rikiplops asumirá a Luciano Pavarotti. Tres propuestas que reunirán merengue, pop y ópera en la disputa por el triunfo de la temporada.

Cada uno tendrá que encontrar la voz, los gestos y la personalidad de su artista para presentar su última transformación en competencia. La curiosidad estará en descubrir cómo resuelven esos desafíos y qué detalles preparan para este encuentro final con el público.

Los tres consiguieron su clasificación después de la semifinal. Yamilka encabezó el acumulado con 383 puntos; Maisa aseguró su pase con 370 y Rikiplops, con 363.

El Urri tendrá al original a su lado

A El Urri le tocó el comodín “Original y copia”, por lo que compartirá escenario con el propio artista que deberá interpretar: Toby King.

El Unicornio tendrá la oportunidad de construir su personaje junto al cantante original. Verlos coincidir sobre la tarima será uno de los encuentros de esta última gala y otro motivo para acompañar el concierto completo.

Ñero llamó a sus frenes para formar Las Ketchup

Ñero también tendrá compañía. El pulsador le indicó que debía traer a dos amigos para convertirse juntos en Las Ketchup, y el Don de la TV eligió a Kendall Royo y Jonathan Gutiérrez, de TVMAX.

La invitación llegó entre bromas sobre las pelucas y los corsés que les tocaría ponerse. Ahora queda descubrir cómo se verán los tres en personaje y cómo se coordinarán para darle vida al grupo. ¡Este encuentro promete poner a conversar a sus seguidores!

Los demás famosos también tienen tarea

Anarkelys interpretará a Amanda Miguel; Vicente se convertirá en Rauw Alejandro y Ale Merod llevará a Britney Spears al escenario.

Así se completa el elenco de una final en la que podremos acompañar tanto a quienes disputarán el triunfo como a los compañeros que compartieron con ellos los retos de la temporada.

Así quedaron los puntajes de la semifinal

Yamilka ganó la novena gala con su interpretación de RDX, acompañada de Timodeh y Anubi Kiss. Vicente fue elegido como favorito del público por su transformación en Freddie Mercury.

Puntuación de la semifinal: Yamilka Pitre, 50 puntos; Rikiplops, 46; Maisa, 44; Vicente, 39; Ñero, 33; El Urri, 29; Anarkelys, 27; Ale Merod, 21.

Acumulado general tras la semifinal: Yamilka Pitre, 383 puntos; Maisa, 370; Rikiplops, 363; Anarkelys, 315; Vicente, 305; Ale Merod, 294; El Urri, 293; Ñero, 283.

Un último encuentro con Panamá en el corazón

El apoyo de la audiencia también dejó un resultado para agradecer. Durante la transmisión especial se registraron 2,870 transacciones, que sumaron B/.19,459.25 en donaciones a favor de la Cruz Roja Panameña.

Estos aportes respaldan la respuesta humanitaria para las familias afectadas por los recientes sismos. La solidaridad que acompañó la semifinal seguirá presente en la dedicatoria de esta última gala.

Nos queda una noche para volver a disfrutar del elenco, acompañar a los invitados y conocer quién se lleva el triunfo. No te pierdas la gran final de Tu Cara Me Suena 2026, este miércoles 21 de octubre, a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube. ¿A quién quieres ver ganar?