¡EN VIVO! Tu Cara Me Suena define a sus finalistas en una noche solidaria por Panamá

El clonador ya está en marcha. Acompaña las actuaciones y los resultados, y apoya a la Cruz Roja Panameña mediante el QR disponible durante toda la transmisión.

Ciudad de Panamá/¡La semifinal de Tu Cara Me Suena 2026 ya está en vivo! Los ocho famosos presentan sus nuevas transformaciones, en una noche en la que conoceremos al ganador del noveno show y los tres participantes que avanzarán a la gran final.

Compartimos esta transmisión con mucho cariño para nuestros hermanos del interior y las familias afectadas por los recientes sismos. Durante toda la transmisión tendrás disponible en pantalla el código QR para realizar donaciones a la Cruz Roja Panameña. Puedes escanearlo en cualquier momento y sumarte a esta noche solidaria.

Sigue el programa por TVN, TVN Pass y YouTube y acompaña las actualizaciones de esta nota. Aquí iremos incorporando las presentaciones, los videos, las votaciones y los resultados de la semifinal.

Se abre el telón….

Desde el clonador, los ocho participantes de Tu Cara Me Suena, abrieron la semifinal con un mensaje de cariño y acompañamiento para las familias afectadas por los recientes sismos. Antes de las transformaciones, dedicaron unas palabras a quienes atraviesan momentos difíciles, especialmente a nuestros hermanos del interior.

Por parte del jurado, La Ministra y Emilio Regueira también enviaron un mensaje de aliento para el pueblo panameño, que atraviesa momentos difíciles tras estos desastres naturales.

Ñero pone a sonar “Balada” como Gusttavo Lima

"El Don de la TV" abrió las transformaciones de la semifinal convertido en Gusttavo Lima, con el recordado tema “Balada”. Con esta presentación, Ñero asumió nuevamente el reto de cantar en otro idioma, y adoptar la personalidad del cantante en su presentación de la novena gala.

Mientras cantaba, el presentador de televisión envió un grito de aliento "a la gente de Azuero".

Ale Merod interpretó a Natalia Jiménez con “El sol no regresa”

Ale Merod llevó “El sol no regresa” al escenario convertida en Natalia Jiménez. La canción planteó un desafío de voz y expresión para la participante en una noche decisiva rumbo a la gran final.

La "Loquita Pretty", sorprendió a todos con una versión de la famosa canción, con arreglos de música típica panameña.

Rikiplops trae el ritmo de Gipsy Kings con “Volare”

Rikiplops trajo el ritmo gitano de “Volare” al teatro ITSE. El "Rey de La Racha" aprendió a bailar flamenco, para sumar a su propuesta a las transformaciones de la semifinal.

Al terminar, el público junto a los jurados, le dieron una ovación de pie a Rikiplops.

Maisa lleva la magia de Elphaba al clonador

Maisa se convirtió en Elphaba, de Wicked, para interpretar “Defying Gravity”. El personaje le propuso reunir canto y actuación en una presentación con lenguaje de teatro musical.

Antes de empezar a cantar, "La Barbie", le dedicó esta presentación a "la gente de Los Pozos, Herrera". Su interpretación llevó a todos los presentes en el ITSE y en casa, a sentirse en un show de la quinta avenida de Broadway. Al mismo estilo de una obra de teatro, Maisa cantó, bailó y hasta voló, por todo el escenario.

Yamilka prendió el escenario con Anubikis y Timodeh

Yamilka Pitre llegó acompañada de Timodeh y Anubi Kiss para interpretar un electrizante mix de RDX. La participante compartió este reto grupal, durante la semifinal de Tu Cara Me Suena 2026.

Fuego, dancehall y mucha animación, la combinación con Timodeh y la Emperatriz del Guetto, fue un éxito rotundo, que llevó uno de los géneros más queridos por el pueblo panameño, en momentos que la nación necesita una dosis de alegría.

Esta presentación, fue dedicada a la población de Bahía Honda, sector afectado por el sismo.

El Urri trajo la salsa con “Llorarás”

El Urri aceptó con toda la energía, el reto de interpretar a Oscar D’León y el reconocido éxito: “Llorarás”. El Unicornio tuvo el desafío de encontrar la voz, el fraseo y la presencia del salsero en esta nueva visita al clonador.

El jurado y todo el público, acompañaron al Urri mientras cantaba y seguía al pie de la letra la coreografía y los ademanes, tal como lo hacía el propio cantante. Incluso, el propio jurado Dímelo Flow dijo que "extendía un reconocimiento a todo el equipo de transformación, pues el cantante quedó irreconocible, dándolo todo por la semifinal.

Anarkelys interpreta a Rubby Pérez con un mix de “Volveré”

Anarkelys llevó al escenario una versión mix de “Volveré”, convertida en Rubby Pérez. La voz y el ritmo del cantante, formaron parte de su desafío en la novena gala.

Por parte del jurado, Sandra Sandoval, le dijo a "la reina de los suspiros" que literalmente "se tragó" el personaje y demostró con su canto el tremendo rango vocal que maneja. Su interpretación fue un homenaje perfecto, para el gran cantante dominicano.