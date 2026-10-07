¡Noche de diva! Ale Merod gana el octavo show de Tu Cara Me Suena como Jennifer Lopez

Su interpretación de Jennifer Lopez con “On the Floor” le dio la victoria en una gala con invitados, baile y sentimiento. Anarkelys fue la favorita del público. Revive las actuaciones y conoce todos los resultados.

Ciudad de Panamá/¡La pista ardió y tenemos ganadora! El octavo show de Tu Cara Me Suena 2026 cerró con una noche llena de baile, exigencia física y puntajes sumamente ajustados. Tras ocho transformaciones impactantes, la corona de la gala fue para Ale Merod, quien conquistó el escenario encarnando a la diva del Bronx: Jennifer Lopez.

Con una impecable interpretación de “On the Floor”, Ale demostró resistencia, precisión coreográfica y una presencia escénica indiscutible. Encarnar a su mayor inspiración artística tuvo un significado especial para ella, y esa energía se transmitió a todos los presentes en el estudio.

Así se vivió el octavo show de Tu Cara Me Suena 2026: con canciones para bailar, interpretaciones llenas de sentimiento, guiños de humor e invitados que compartieron el reto del clonador. Cada famoso encontró una manera distinta de darle vida a su personaje en otra noche del papá de los megas. A continuación, revive las ocho presentaciones y los momentos de las votaciones en los videos de la gala. ¡Dale play a tus favoritos!

El cuerpo de baile dio paso a otra noche de transformaciones en Tu Cara Me Suena 2026. El octavo show reunió nuevamente al elenco y al equipo que trabaja cada semana para llevar entretenimiento hecho en Panamá a los hogares.

Rikiplops encendió la pista con la energía de Elephant Man

Rikiplops abrió la ronda de presentaciones con “Pon di River, Pon di Bank”, convertido en Elephant Man. El participante aprovechó su experiencia como animador para llevar al escenario una descarga de dancehall, baile y actitud. Su reto fue canalizar esa energía desde la voz y los movimientos del personaje.

Yamilka Pitre rindió un tributo lleno de nostalgia a Lauryn Hill

La dueña del swing viajó al sonido de los noventa con “Killing Me Softly”. Su transformación en Lauryn Hill tuvo un significado especial: Yamilka expresó su admiración por la cantante y su deseo de honrarla sobre la tarima. El fraseo y el sentimiento fueron el centro de una presentación que le permitió mostrar otro registro.

Durante su interpretación, se proyectaron en el fondo imágenes de los grandes artistas que ha interpretado a lo largo de la temporada. Inclusive, Sandra Sandoval le dijo que tal como decía la letra: Yamilka "la mató suavemente", con esa canción.

Ñero cambió de identidad al ritmo de “Baracunatana”

Después de su actuación en coreano como PSY, Ñero se metió en la particular vibra de Andrea Echeverri, de Aterciopelados. Interpretar “Baracunatana” le exigió encontrar una nueva voz y mantener la concentración para seguir una letra que no daba tregua. El Don de la TV volvió a enfrentar el clonador con energía y personalidad.

La presentación estuvo marcada por "Las Lenchas", quienes eran los bailarines de Tu Cara Me Suena, caracterizados como el famoso personaje, al cual "El Don de la Televisión", le ha dado vida durante tantos años, en Hecho en Panamá.

Maisa se enfrentó a un reto conceptual con el arte de Rosalía

La Barbie asumió una puesta en escena que exigía atención a cada gesto al interpretar “La Perla”. Vestida de blanco y acompañada por un grupo de bailarines con guantes blancos, Maisa tuvo que sostener el personaje, mientras los movimientos se desarrollaban a su alrededor.

Su transformación en Rosalía más allá de maquillaje y peinado, reunió interpretación vocal, expresión y concentración, dignas de una artista de talla mundial como la española.

El Urri desató su lado urbano en la piel de Ivy Queen

El Unicornio cambió de voz y actitud para encarnar a La Caballota. Con un mix de reguetón, El Urri encontró espacio para mostrar su facilidad con el ritmo y el fraseo, mientras asumía la personalidad de Ivy Queen. El desafío consistía en llevar su soltura al escenario sin perder los detalles de esta nueva identidad.

El Urri nos llevó a pasar “Un día con…” él

Desde cómo comienza sus mañanas hasta los momentos con su familia y su mascota, El Urri compartió parte de su rutina fuera del clonador. El recorrido también incluyó una parada para disfrutar de una sopa y las ocurrencias que acompañan su día a día.

Vicente y Mare Cabal compartieron el romanticismo de Sin Bandera

Acompañado por Mare Cabal, Vicente apostó por el sentimiento en una versión acústica de “Entra en mi vida”. Las armonías y la conexión entre sus voces sostuvieron una presentación íntima, en la que cada frase compartida ayudó a construir el encuentro. Juntos asumieron el reto de darle vida a Sin Bandera.

El jurado reconoció el tecnicismo de la presentación de ambos y de hecho, Dimelo Flow elogió el trabajo realizado por Vicente, ya que a lo largo de la temporada, el pulsador le ha entregado retos que van desde el cambio de género, hasta las más arriesgadas técnicas vocales y ha logrado hacerlo a la perfección.

Ale Merod cumplió un sueño personal al encarnar a Jennifer Lopez

Ponerse en la piel de la diva del Bronx para interpretar “On the Floor”, tuvo un significado especial para Ale Merod: JLo fue una de sus grandes inspiraciones para dedicarse al espectáculo. La participante llevó esa admiración a la tarima en un número que exigía baile, respiración y actitud para sostener el personaje.

Anarkelys y Kiara Pérez cerraron la noche con la fuerza de Azúcar Moreno

Las amigas unieron sus voces para interpretar “Solo se vive una vez” en una presentación que también marcó el regreso de Kiara al clonador. Anarkelys y su invitada trabajaron el acento español, la actitud y la coordinación necesarias para encarnar a Azúcar Moreno. Su complicidad acompañó el cierre de las ocho transformaciones de la noche.

Emilio Regueira elogió el trabajo del dúo y dijo que "aunque estaban calificando a Anarkelys, fue notable el apoyo que te dio Kiara". Sandra también bromeó con que viéndolas a las dos se dio cuenta que "de ahí saldría un buen tema de carnaval".

El jurado entregó sus calificaciones

Sandra Sandoval, Dímelo Flow, Emilio Regueira y La Ministra evaluaron detalladamente cada una de las ocho transformaciones de la noche. Nivel vocal, gesticulación, dominio coreográfico y presencia escénica fueron los criterios clave para repartir las puntuaciones que comenzaron a definir la tabla de la noche.

La Ministra

RIKIPLOPS: 6

ALE: 8

YAMILKA: 9

VICENTE: 10

ANARKELYS: 7

ÑERO: 4

EL URRI: 5

MAISA: 12

Emilio Regueira

RIKIPLOPS: 7

ALE: 12

YAMILKA: 8

VICENTE: 6

ANARKELYS: 9

ÑERO: 4

EL URRI: 5

MAISA: 10

Dimelo Flow

RIKIPLOPS: 9

ALE: 6

YAMILKA: 12

VICENTE: 7

ANARKELYS: 8

ÑERO: 4

EL URRI: 5

MAISA: 10

Sandra Sandoval

RIKIPLOPS: 7

ALE: 10

YAMILKA: 9

VICENTE: 6

ANARKELYS: 8

ÑERO: 5

EL URRI: 4

MAISA: 12

Los famosos otorgaron sus puntos estratégicos

Tras vivir en carne propia la exigencia de salir del clonador, llegó el momento en que los propios participantes entregaron sus cotizados 5 puntos. La votación entre compañeros reflejó el reconocimiento al esfuerzo del elenco tras bambalinas y sumó tensión a la tabla acumulada.

La voz de la audiencia: ANARKELYS conquistó a los fanáticos

El público se hizo sentir en las plataformas oficiales de votación y premió la caracterización de Anarkelys, como Azúcar Moreno, con los 5 puntos de la audiencia. El respaldo de los espectadores volvió a ser determinante para inclinar la balanza en una gala de infarto.

¡Noche dorada! Ale Merod se llevó el triunfo en el octavo show

Al combinar las evaluaciones del jurado, el respaldo de sus compañeros y el voto masivo del público, Ale Merod, logró la máxima puntuación de la gala gracias a su espectacular interpretación de Jennifer López.

El azar vuelve a girar: el pulsador define la semifinal

Sin tiempo para descanso, la celebración le cedió el paso a la incertidumbre. El pulsador volvió a activarse para asignar los artistas que el elenco deberá encarnar en la próxima entrega. El trabajo de estudio y ensayos arranca de inmediato para afrontar nuevos retos vocales y de caracterización.

Las votaciones definieron el desenlace

Las decisiones del jurado, los compañeros y la audiencia completaron el resultado de la noche. Ale Merod celebró el triunfo del octavo show.

El trabajo continúa detrás del clonador mientras los famosos preparan sus próximos desafíos rumbo a la gran final. Sigue las redes sociales oficiales del programa para descubrir las reacciones y los momentos que ocurrieron backstage.

Tu Cara Me Suena continúa los miércoles a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube. ¿Qué actuación del octavo show se quedó entre tus favoritas?