Inolvidables: los homenajes que convirtieron el escenario de Tu Cara Me Suena en un viaje en el tiempo

De la potencia de Whitney Houston al sentimiento de José José y la fiesta de Celia Cruz. Repasamos las transformaciones que nos hicieron revivir a los grandes íconos de la música antes de la gran final.

Ciudad de Panamá/Hay melodías que funcionan como un pasaporte directo al pasado: una fiesta familiar, una voz que llenaba la sala de estar o un artista al que siempre apetece regresar. En Tu Cara Me Suena 2026, el clonador se convirtió en el vehículo perfecto para rescatar esas leyendas a través del talento, los gestos y la entrega de nuestros famosos.

Antes de apagar las luces de la temporada con la gran final, vale la pena detenerse a aplaudir nueve de esas actuaciones que lograron detener el tiempo y ponernos la piel de gallina.

Voces que marcaron épocas

Desde el primer minuto del programa, la exigencia vocal se combinó con la admiración pura. Así ocurrió desde el arranque de la temporada, cuando Yamilka Pitre asumió el colossal reto de interpretar a Whitney Houston con “I Will Always Love You” en el primer show. Aquella entrega emocional no solo dejó la vara alta, sino que arrancó los aplausos y las inolvidables palabras de Sandra Sandoval: "Mami, usted vino a este mundo a brillar".

Esa misma capacidad para rendir tributo a los grandes se repitió en la recta decisiva. En la semifinal, Vicente se adueñó del escenario como Freddie Mercury con “Bohemian Rhapsody”, fundiendo ópera rock, teatralidad y una presencia escénica arrolladora que conquistó al público hasta consagrarlo como favorito de la noche.

Por su parte, Anarkelys puso a bailar a todo el país al convertirse en Rubby Pérez con un dinámico mix de “Volveré”, celebrando el merengue que tanto nos hace vibrar.

La fiesta, el sentimiento y la picardía

Los homenajes también supieron vestirse de pura gozadera y nostalgia profunda. Yamilka Pitre volvió a demostrar su versatilidad en el quinto show al traer toda la alegría y el sabor de Celia Cruz con “Bemba Colorá”, arropada por músicos en vivo y trompetas que convirtieron el estudio en un verdadero carnaval.

En la vereda del sentimiento, Maisa se enfrentó en el sexto show a su primer personaje masculino al encarnar a José José con “Volcán”. Apostando por la contención dramática, la postura y el particular fraseo del Príncipe de la Canción, logró recrear el alma de una balada inolvidable. Del mismo modo, Ale Merod y el resto del elenco han sabido mantener viva esa llama gala tras gala.

Risas, rancheras y sabor caribeño

La música tradicional y el humor también tuvieron su espacio de oro en la memoria del programa. En el estreno, Rikiplops se despidió de su inseparable barba para transformarse en Vicente Fernández, logrando que todo el público lo acompañara a coro con “El Rey” y ganándose el cariño de la audiencia desde el primer día.

Las notas de la salsa clásica llegaron de la mano de El Urri, quien en la séptima gala se metió en la piel de Ismael Rivera con “El incomprendido”, trabajando el fraseo y transportándonos al barrio con el Sonero Mayor. Y para demostrar que el humor también es un arte, El Urri hizo equipo con Memo Palacios en el quinto show para revivir a Tres Patines y el Señor Juez en un divertido juicio de La Tremenda Corte.

Imposible olvidar el paso de Ñero como Juan Gabriel en el sexto show con “Hasta que te conocí”. Entre canto, actuación y la icónica caída del Divo de Juárez (que dejó una divertida charla con Eddy Vásquez y su inolvidable "lo que se ve no se pregunta"), Ñero se llevó la victoria de la noche y nos regaló el pasito icónico junto a Sandra Sandoval.

Una última cita imperdible

Estas actuaciones nos recuerdan el verdadero poder del programa: unir generaciones entre quienes crecieron escuchando estos himnos y quienes los descubrieron por primera vez en la tarima de TVN.

La temporada guarda su último y más emocionante capítulo. Acompaña la gran final de Tu Cara Me Suena 2026 este miércoles 21 de octubre, a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube. ¿Cuál de todos estos homenajes guardas con más cariño en tu memoria?