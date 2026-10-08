¡La noche fue de ellas! Las chicas brillaron en el 8vo. show de Tu Cara Me Suena

Ale Merod, Maisa, Anarkelys y Yamilka ocuparon los primeros puestos del octavo show. Ale celebró su sueño cumplido como JLo y reconoció el apoyo de los bailarines. Así quedaron las puntuaciones de la gala y el acumulado.

Ciudad de Panamá/“La noche fue dominada por las chicas”. Así lo manifestó el miembro del jurado, Emilio Regueira, durante el octavo show de Tu Cara Me Suena 2026 y la clasificación final lo reflejó: Ale Merod, Maisa, Anarkelys y Yamilka Pitre ocuparon los cuatro primeros puestos de una gala que reunió baile, sentimiento, invitados y personajes con desafíos muy diferentes.

La noche del miércoles 7 de octubre, terminó con Ale Merod celebrando su victoria como Jennifer Lopez, mientras Anarkelys fue elegida como favorita del público por su presentación junto a Kiara Pérez como Azúcar Moreno. Maisa y Yamilka también destacaron con sus interpretaciones de Rosalía y Lauryn Hill.

¡Ale soñó con JLo y terminó levantando el trofeo!

Para Ale Merod, interpretar “On the Floor” tenía un significado que venía desde mucho antes de recibir este personaje. Jennifer Lopez fue una de las artistas que la inspiraron a dedicarse al espectáculo y convertirse en ella representaba cumplir un deseo que había expresado durante su preparación.

“Estoy haciendo lo que me apasiona. Es un sueño, es como quiero que me recuerde. Estoy preparada para darlo todo”, comentó en la antesala de la gala. También volvió a describir a JLo como su “madre artística”, dejando ver la admiración que acompañaba esta transformación.

La presentación reunió coreografía, resistencia y actitud. Ale tuvo que sostener el personaje mientras bailaba y cantaba, apoyada por un equipo que también puso su energía al servicio del número.

Al día siguiente, durante su participación en Jelou!, la ganadora quiso compartir ese reconocimiento. Destacó el trabajo de Moyra y del cuerpo de baile, al explicar cuánto influyeron en el resultado de su actuación: “Ellos lo dieron todo y me dieron ese apoyo, esa milla extra”.

Sus palabras permiten mirar nuevamente la presentación y apreciar el trabajo que hubo alrededor de su transformación. Cada entrada, movimiento y encuentro con los bailarines formaba parte de una propuesta que necesitaba coordinación para mantener la fuerza de principio a fin.

Ale también celebró haber cumplido aquello que tanto deseaba. “Yo manifesté”, expresó en otro video sobre su victoria, donde aseguró estar muy feliz por hacer realidad su sueño.

Maisa, Yamilka y Anarkelys también tuvieron su momento

Maisa llevó a Rosalía al escenario con “La Perla”, en una puesta en escena donde la concentración tenía un papel fundamental. Vestida de blanco y rodeada por bailarines con guantes blancos, sostuvo la interpretación mientras los movimientos se desarrollaban a su alrededor.

Durante la preparación había descrito la propuesta como “una pieza de arte”. La voz, la expresión y la atención a cada gesto acompañaron una actuación que terminó ubicándola en el segundo puesto de la gala.

Yamilka Pitre encontró una conexión personal con Lauryn Hill y “Killing Me Softly”. Su admiración por la artista y las ganas de honrarla acompañaron un reto centrado en el fraseo y el sentimiento. La dueña del swing puso los sentimientos a flor de piel y cerró la noche entre las cuatro primeras.

Anarkelys, por su parte, compartió el escenario con Kiara Pérez para interpretar a Azúcar Moreno con “Solo se vive una vez”. Las amigas trabajaron la coordinación, las voces y el acento español del dúo, sumando complicidad al cierre de las presentaciones. El respaldo de la audiencia la convirtió en la favorita del público.

Así terminó la noche

Después de las calificaciones del jurado, los votos de los compañeros y la participación del público, Ale Merod encabezó la clasificación con 56 puntos. Maisa quedó segunda con 49, seguida de Anarkelys con 47 y Yamilka con 43.

Puntuación del octavo show: Ale Merod: 56 puntos; Maisa: 49 puntos; Anarkelys: 47 puntos; Yamilka Pitre: 43 puntos; Vicente: 29 puntos; Rikiplops: 29 puntos; El Urri: 19 puntos; Ñero: 17 puntos.

El acumulado también se movió

Al sumar estos resultados al balance del séptimo show, Yamilka conserva el liderato con 333 puntos, mientras Maisa sube al segundo puesto con 326. Rikiplops queda tercero con 317, y Anarkelys asciende al cuarto lugar con 288.

La victoria también impulsa a Ale Merod, quien pasa del octavo al quinto puesto y alcanza 273 puntos. Vicente permanece sexto; El Urri queda séptimo y Ñero ocupa el octavo lugar.

Acumulado después del octavo show: Yamilka Pitre: 333 puntos; Maisa: 326 puntos; Rikiplops: 317 puntos; Anarkelys: 288 puntos; Ale Merod: 273 puntos; Vicente: 266 puntos; El Urri: 264 puntos; Ñero: 250 puntos.

Ahora, solo siete puntos separan a Yamilka y Maisa en la parte alta de la clasificación. Rumbo a la gran final, cada nueva transformación puede volver a mover las posiciones.

El comentario de Emilio quedó acompañado por actuaciones y resultados para recordar. ¿Cuál de estas cuatro presentaciones quieres volver a ver? Dale play a los videos y disfruta nuevamente sus personajes.

Tu Cara Me Suena continúa los miércoles a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube.