JLo fue una de las artistas que la inspiraron a entrar al espectáculo. En esta gala, Ale tuvo la oportunidad de convertirse en ella.

Ale Merod interpretó “On the Floor” convertida en Jennifer Lopez durante el octavo show de Tu Cara Me Suena 2026.

Esta transformación llegó con una historia personal detrás. “Ella es mi madre artística”, expresó al explicar que JLo la inspiró a entrar al mundo del espectáculo y representa mucho de lo que siempre ha querido ser sobre una tarima.

El reto reunió baile, respiración y actitud, pero también le permitió disfrutar de una identidad que llevaba tiempo admirando. Después de Ricky Martin, Ale volvió a cambiar de personaje para encontrarse con una de sus grandes referencias.