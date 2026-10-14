Ale Merod dio voz a Natalia Jiménez con “El sol no regresa”

La participante enfrentó un reto de voz y expresión con una canción para acompañar cantando desde casa.

Ale Merod dio voz a Natalia Jiménez con “El sol no regresa”
14 de octubre 2026 - 20:23

Ale Merod interpretó “El sol no regresa” convertida en Natalia Jiménez durante la semifinal de Tu Cara Me Suena 2026.

La canción planteó un desafío centrado en la interpretación vocal y en la manera de transmitir cada frase desde el personaje. Ale presentó su propuesta en la novena gala, rumbo a la definición de los finalistas.

Mira aquí la actuación de Ale Merod como Natalia Jiménez.

Si te lo perdiste
Lo último
stats