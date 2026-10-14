La participante enfrentó un reto de voz y expresión con una canción para acompañar cantando desde casa.

Ale Merod interpretó “El sol no regresa” convertida en Natalia Jiménez durante la semifinal de Tu Cara Me Suena 2026.

La canción planteó un desafío centrado en la interpretación vocal y en la manera de transmitir cada frase desde el personaje. Ale presentó su propuesta en la novena gala, rumbo a la definición de los finalistas.

Mira aquí la actuación de Ale Merod como Natalia Jiménez.