Las amigas cerraron la ronda de presentaciones con una transformación que reunió complicidad, voces y un nuevo desafío con acento español.

Anarkelys invitó a Kiara Pérez para convertirse juntas en Azúcar Moreno e interpretar “Solo se vive una vez”, cerrando la ronda de presentaciones del octavo show de Tu Cara Me Suena 2026.

La elección también tuvo un motivo personal: Anarkelys destacó la amistad, el talento y la disciplina de su invitada. Esa confianza acompañó los ensayos, en los que trabajaron la energía del dúo y un acento español que reconocieron como uno de sus desafíos.

Para Kiara, la presentación significó volver al clonador, donde ya había interpretado a Rocío Dúrcal. Esta vez, compartió la transformación y la tarima con una amiga.