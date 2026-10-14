La participante asumió un personaje de teatro musical que le exigía reunir canto y actuación en una misma interpretación.

Maisa se transformó en Elphaba, de Wicked, para interpretar “Defying Gravity” en la semifinal de Tu Cara Me Suena 2026.

El desafío reunió la voz y la actuación necesarias para contar la canción desde el personaje. La propuesta llevó el lenguaje del teatro musical a las transformaciones de la novena gala.

Dale play y descubre a Maisa como Elphaba.