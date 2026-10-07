La Barbie del programa asumió una puesta en escena que le exigió concentración y atención a cada gesto del personaje.

Maisa llevó “La Perla” al octavo show de Tu Cara Me Suena 2026, convertida en Rosalía.

Vestida de blanco y acompañada por un grupo con guantes blancos, la participante tuvo que mantener la interpretación mientras distintos movimientos se desarrollaban a su alrededor. La concentración formó parte del desafío, junto con la voz y la expresión del personaje.

Durante la preparación, Maisa describió la propuesta como una pieza de arte. Después de su transformación en HUNTR/X, volvió a enfrentar una identidad con un lenguaje escénico diferente.