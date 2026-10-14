El Don de la TV interpretó al cantante con una propuesta que puso el ritmo al frente de su participación en la novena gala.

Ñero se convirtió en Gusttavo Lima para interpretar “Balada” y abrir las transformaciones de la semifinal de Tu Cara Me Suena 2026.

El participante asumió un personaje cuyo reto reunía voz, ritmo y personalidad. Su actuación formó parte de las ocho propuestas de una gala en la que se definirían los tres clasificados a la gran final.