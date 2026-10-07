Rikiplops entra en modo Elephant Man con “Pon di River, Pon di Bank”

El participante abrió la ronda del octavo show con una transformación que reunió baile, actitud y la energía de su faceta como animador.

Rikiplops entra en modo Elephant Man con “Pon di River, Pon di Bank”
07 de octubre 2026 - 20:13

Rikiplops se convirtió en Elephant Man para interpretar “Pon di River, Pon di Bank” y abrir las presentaciones del octavo show de Tu Cara Me Suena 2026.

El participante encontró un reto cercano a su trabajo como animador, con espacio para el baile y la adrenalina. A esa energía tuvo que sumarle la voz, los movimientos y la personalidad del artista.

Después de compartir escenario con Mami Plops en la gala anterior, Rikiplops regresó al clonador para asumir una transformación completamente distinta.

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