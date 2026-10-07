El Unicornio asumió una nueva voz y actitud para llevar un mix de reguetón al octavo show de Tu Cara Me Suena.

El Urri pasó por el clonador para convertirse en Ivy Queen y llevar su nueva transformación al escenario de Tu Cara Me Suena 2026.

Con un mix de reguetón, el participante volvió a encontrarse con un género que le permite jugar con el ritmo y el fraseo. Sin embargo, esta vez debía hacerlo desde la voz y la personalidad de La Caballota.

Durante la preparación, reconoció que los desafíos se vuelven cada vez más difíciles. Su actuación sumó otra identidad a un recorrido en el que ha tenido que cambiar de estilo semana tras semana.