El Urri fue Oscar D’León y puso a cantar a todos con “Llorarás”

El Unicornio llevó la salsa a la semifinal con una transformación centrada en la voz y la personalidad del cantante.

El Urri fue Oscar D’León y puso a cantar a todos con “Llorarás”
14 de octubre 2026 - 21:10

El Urri se convirtió en Oscar D’León para interpretar “Llorarás” durante la semifinal de Tu Cara Me Suena 2026.

La canción le propuso trabajar el fraseo, el ritmo y la presencia del salsero. El participante presentó su transformación en una noche dedicada a Panamá y a las familias afectadas por los recientes sismos.

Dale play y acompaña a El Urri como Oscar D’León.

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