El Unicornio llevó la salsa a la semifinal con una transformación centrada en la voz y la personalidad del cantante.

El Urri se convirtió en Oscar D’León para interpretar “Llorarás” durante la semifinal de Tu Cara Me Suena 2026.

La canción le propuso trabajar el fraseo, el ritmo y la presencia del salsero. El participante presentó su transformación en una noche dedicada a Panamá y a las familias afectadas por los recientes sismos.

Dale play y acompaña a El Urri como Oscar D’León.