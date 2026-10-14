El participante asumió un personaje que reunió exigencia vocal y expresividad para completar las actuaciones de la semifinal.

Vicente interpretó “Bohemian Rhapsody” convertido en Freddie Mercury y cerró la ronda de transformaciones de la semifinal de Tu Cara Me Suena 2026.

La canción planteó un desafío de voz e interpretación para el participante. Su actuación completó las ocho propuestas de la novena gala, antes de las votaciones y los resultados.

Dale play y mira a Vicente como Freddie Mercury.