Los intérpretes compartieron una versión acústica en la que las armonías y el sentimiento fueron el centro de la presentación.

Vicente llegó acompañado de Mare Cabal para interpretar a Sin Bandera con “Entra en mi vida” durante el octavo show de Tu Cara Me Suena 2026.

La versión acústica les dio espacio para construir el encuentro desde sus voces. Entre frases compartidas y armonías, ambos tuvieron que encontrar la conexión del dúo y sostener una interpretación cargada de sentimiento.

Para Vicente, esta gala trajo una nueva forma de enfrentar el clonador: compartir la transformación y acompañar a otra voz sobre el escenario.