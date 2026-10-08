Panamá/Los Guardianes de Cleveland afrontarán este jueves un compromiso decisivo ante los Medias Blancas de Chicago en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Americana, con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la postemporada. Este partido lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En la parte alta del sexto episodio el marcador favorece a los Guardianes 9-4.

Momentos clave

3ra. Baja

3-2 (1 Out)

Munetaka Murakami recibe base por bolas. Colson Montgomery anota Chase Meidroth a 3ra. Miguel Vargas a 2da.

CLE 0-1 CWS

5ta. Alta

3-1 (0 Outs)

Patrick Bailey batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho.

CLE 1-2 CWS

0-1 (0 Outs)

José Ramírez batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Steven Kwan anota.

CLE 3-2 CWS

5ta. Baja

1-0 (1 Out)

Sam Antonacci golpeado por lanzamiento. Chase Meidroth anota Miguel Vargas a 3ra. Munetaka Murakami a 2da.

CLE 3-3 CWS

1-0 (1 Out)

Brenton Doyle out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Chase DeLauter. Miguel Vargas anota.

CLE 3-4 CWS

Alineaciones

Guardianes

Medias Blancas

Chicago domina la serie al mejor de cinco encuentros por 2-1 y tendrá la oportunidad de sellar su clasificación ante su público en el Rate Field. Sin embargo, Cleveland llega motivado después de imponerse por 9-3 en el tercer encuentro, resultado con el que evitó la eliminación y devolvió la incertidumbre a la contienda.

Lanzadores abridores

Parker Messick - Guardianes

Lanzador zurdo

El zurdo será el encargado de abrir por Cleveland, que apuesta por uno de sus brazos principales para prolongar su temporada. En la campaña regular registró marca de 12-9 y efectividad de 2.56, de acuerdo con los datos previos al encuentro. En su primera apertura de esta serie permitió dos carreras en 4.1 entradas.

Hagen Smith - Medias Blancas

Lanzador zurdo

Chicago recurrirá nuevamente a Smith como lanzador inicial, dentro de su estrategia de combinar relevistas y buscar entradas de calidad mediante diferentes brazos. El novato llega con marca de 3-3 y efectividad de 1.29 en la temporada regular. No obstante, lanzó 21 envíos en el tercer partido, por lo que su duración sobre el montículo será un factor a observar.

Cleveland busca prolongar la reacción

La ofensiva de los Guardianes encontró respuestas en el tercer encuentro, encabezada por José Ramírez, quien conectó dos imparables, incluido un triple productor de dos carreras, y también destacó con una intervención defensiva clave. Su recuperación ofensiva representa una señal alentadora para un equipo que necesita mantener esa producción para igualar la serie.

Además, el cuerpo de lanzadores de Cleveland firmó una actuación histórica en el partido anterior, al sumar 19 ponches, una cifra récord para un encuentro de nueve entradas en la historia de la postemporada de las Grandes Ligas. Ahora, la misión será respaldar a Messick y evitar que Chicago tome ventaja desde los primeros episodios.

Chicago, ante la oportunidad de hacer historia

Los Medias Blancas buscarán recuperarse de una noche complicada en la que su ofensiva fue limitada a tres carreras y acumuló 19 ponches, mientras que su cuerpo de lanzadores concedió diez bases por bolas.

El conjunto dirigido por Will Venable tendrá que mejorar su control desde el montículo y aprovechar las oportunidades con corredores en circulación. La posibilidad de conquistar la serie en casa añade presión, pero también supone una motivación especial para una franquicia que busca volver a protagonizar una celebración de postemporada ante su afición.