MLB Yankees vs Rays | ¿qué pasó con el fanático que anuló el cuadrangular de Anthony Volpe?

La polémica se apoderó del Yankee Stadium durante la sexta entrada del tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana , cuando una interferencia de un espectador provocó que un supuesto cuadrangular de Anthony Volpe fuera convertido en un doble reglamentario .

Panamá/La decisión arbitral terminó siendo determinante para el desenlace del encuentro. Los Yankees de Nueva York no pudieron concretar la remontada y terminaron cayendo 4-3 ante los Rays de Tampa Bay, resultado que sentenció la barrida de Tampa Bay en la serie y dejó al conjunto neoyorquino eliminado de la postemporada.

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La polémica jugada en el jardín izquierdo

Con George Lombard Jr. en circulación, Anthony Volpe conectó un elevado profundo hacia el jardín izquierdo. La pelota viajó hacia la zona de la barda mientras el jardinero de Tampa Bay, Victor Mesa Jr., retrocedía para intentar realizar la atrapada.

La esférica terminó en las gradas y, durante algunos segundos, el público del Yankee Stadium celebró lo que parecía ser un jonrón que podía acercar a los Yankees en el marcador.

Sin embargo, Mesa Jr. reclamó inmediatamente una posible interferencia de un aficionado.

Las imágenes de televisión mostraron que un espectador ubicado detrás de la barda extendió su brazo por encima de la pared hacia el terreno de juego y tuvo contacto con la pelota antes de que esta pudiera completar su trayectoria.

La acción provocó la intervención de los árbitros, quienes determinaron que el aficionado había interferido con la posibilidad del jardinero de realizar la jugada.

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La revisión arbitral cambió el resultado

El jefe de la cuarteta arbitral, Dan Bellino, comunicó la decisión en medio de los abucheos y la desaprobación de los aficionados locales.

Después de la revisión de la jugada, se determinó que la pelota no podía ser considerada un cuadrangular debido a la interferencia del espectador.

La decisión modificó el resultado de la acción: George Lombard Jr. fue autorizado a anotar, mientras que Anthony Volpe fue colocado en segunda base con un doble.

La jugada significó una oportunidad importante para los Yankees, pero también mantuvo a Tampa Bay con ventaja de 4-3, diferencia que el conjunto visitante logró conservar hasta el último out.

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El aficionado fue retirado del estadio

Luego de que se anunciara oficialmente la decisión, el aficionado involucrado en la jugada fue retirado de su ubicación por el personal de seguridad del Yankee Stadium y agentes de la policía del estadio.

La salida se produjo de manera discreta y no se reportaron mayores altercados en la sección donde se encontraba el espectador.

La atención, sin embargo, permaneció centrada en una jugada que terminó teniendo un peso importante en un partido de eliminación.

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Un recuerdo inevitable de Jeffrey Maier

La polémica también generó comparaciones con uno de los episodios más recordados en la historia de los Yankees durante la postemporada.

En 1996, el joven aficionado Jeffrey Maier intervino en una pelota conectada por Derek Jeter durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Orioles de Baltimore.

Maier extendió su guante sobre la barda e interfirió con la trayectoria de la pelota, que terminó siendo decretada como cuadrangular.

La diferencia fundamental entre ambos episodios fue la tecnología disponible. En 1996 no existía el sistema de revisión por video que actualmente permite a los árbitros analizar este tipo de acciones antes de emitir una decisión definitiva.

Décadas después, otra intervención de un aficionado volvió a convertirse en protagonista de una eliminación de los Yankees.

Tampa Bay avanza y los Yankees quedan fuera

Con el triunfo 4-3, los Rays de Tampa Bay completaron la barrida sobre Nueva York y avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Para los Yankees, la derrota puso fin a su recorrido en la postemporada en medio de una noche marcada por una de las jugadas más controversiales del encuentro.

El batazo de Anthony Volpe que inicialmente parecía representar un cuadrangular terminó convertido en doble por la interferencia, en una acción que quedó como uno de los momentos decisivos de la eliminación neoyorquina.