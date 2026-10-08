MLB Playoffs 2026 resultado| Cerveceros dejan fuera a Padres y van por el banderín de la Liga Nacional ante Dodgers

Estados Unidos/Por segundo año consecutivo, los Cerveceros jugarán por el banderín.

Y por segundo año seguido, los Dodgers están en su camino.

Si este equipo de Milwaukee realmente es diferente después de ganar un récord de la franquicia de 103 juegos en la temporada regular y eliminar al equipo más encendido del béisbol en la segunda mitad en la Serie Divisional de la Liga Nacional, que terminó el miércoles con una victoria de los Cerveceros por 3-1 sobre los Padres en el Juego 4 en Petco Park, éste es el momento de demostrarlo. Milwaukee avanza a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por segunda temporada consecutiva y por quinta vez en la historia de la franquicia. Sus últimas tres participaciones han sido contra los Dodgers.

El Juego 1 será el domingo en American Family Field, luego de que los Dodgers eliminaran a los Bravos en cuatro juegos más temprano el miércoles. Y si se preguntan qué tiene de diferente este equipo de los Cerveceros en comparación con los anteriores, todo comienza con esto: Jacob Misiorowski estará en la lomita.

El principal candidato al Premio Cy Young de la Liga Nacional estuvo en el bullpen para el inicio del juego del miércoles, una muestra de la urgencia con la que los Cerveceros afrontaron la noche. Si podían ganar la SDNL en cuatro juegos, tendrían a Misiorowski listo y preparado para hacer el primer pitcheo de la SCLN. Pero para que eso se convirtiera en realidad, los Cerveceros tenían que cambiar la narrativa de que no podían ganar un juego de postemporada como visitantes. Habían perdido en cada uno de sus últimos 12 intentos, igualando la racha más larga de derrotas en la carretera en la historia de la postemporada de MLB.

Los Cerveceros ganaron de la misma manera en que lo hicieron durante todo el año, recibiendo aportes de todos los rincones del roster.

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Todo comenzó con el zurdo Robert Gasser, exprospecto de los Padres que fue enviado a Milwaukee en el cambio por Josh Hader en el 2022. Gasser había pasado gran parte de las dos temporadas anteriores rehabilitándose de una cirugía Tommy John y no formó parte del roster de Milwaukee para el Día Inaugural. Respondió a la altura de las circunstancias con cuatro sólidos innings cuando más importaba y salió del juego con Milwaukee arriba 2-1.

Gran parte de la producción ofensiva vino de Garrett Mitchell, exselección de primera ronda del Draft, quien batalló contra las lesiones durante cuatro años antes de disputar esta temporada más juegos que en sus primeras cuatro campañas combinadas. Después de comenzar esta serie de 11-2 con seis ponches, despertó con un sencillo productor en el tercer inning y un triple abriendo el quinto que preparó la carrera de la ventaja. El venezolano Jackson Chourio, la joven estrella de 22 años, conectó con un out un sencillo de línea a través de un cuadro jugando adelantado para conseguir la 17ma carrera impulsada de su joven carrera en postemporada. Con ello superó a Ryan Braun para establecer un récord de la franquicia e igualó al miembro del Salón de la Fama Andruw Jones con la mayor cantidad de carreras impulsadas en postemporada en la historia de Grandes Ligas para un jugador antes de cumplir 23 años.

En ese momento, Chourio había impulsado seis de las primeras 12 carreras de los Cerveceros en la serie.

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Para cuando el elevado de sacrificio de Sal Frelick en el sexto episodio puso el marcador 3-1, el juego ya estaba en manos del dinámico bullpen de los Cerveceros, comenzando por el zurdo Aaron Ashby, cuyo tío Andy lanzó ocho temporadas con los Padres y fue convocado dos veces al Juego de Estrellas. Ashby lanzó tres innings sin permitir hits para entregarle la ventaja al dominicano Abner Uribe, quien enfrentó la parte alta de la poderosa alineación de San Diego mientras lanzaba por cuarta vez en cinco días.

Logró salir del problema, pero por muy poco. Mitchell llegó hasta la corta pared del jardín central de Petco Park para atrapar lo que habría sido un jonrón de dos carreras de Manny Machado que empataba el juego, consiguiendo así el segundo out del inning. Luego vio al segunda base Brice Turang realizar una complicada atrapada en territorio de foul para terminar con la amenaza.

Eso dejó la ventaja en manos de Trevor Megill, quien consiguió su segundo salvamento de la serie mientras Misiorowski calentaba en el bullpen. Megill se aseguró de que los Cerveceros no tuvieran que recurrir a él.

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Hubo algunos momentos de tensión en el camino, pero sí, los Cerveceros son capaces de ganar un juego de postemporada como visitantes.

Así que, superado ese obstáculo, ¿qué tal otro? Los Cerveceros son una de cinco franquicias activas, junto con los Marineros, Padres, Rays y Rockies, que nunca han ganado una Serie Mundial.

Por segundo año consecutivo, están a un solo paso.

Información de Adam McCalvy (MLB.com)