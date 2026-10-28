MLB curiosidades | El dominio del 4-1: Las Series Mundiales que se definieron por la vía rápida en solo 5 juegos

Desde la histórica hazaña de los Rangers en 2023 hasta los míticos "Milagrosos" Mets de 1969, un repaso por las ediciones del Clásico de Otoño que se resolvieron sin dar margen al drama.

Panamá/En el béisbol de las Grandes Ligas, la gloria eterna de la Serie Mundial suele asociarse a la tensión extrema de un dramático Juego 7.

Sin embargo, la historia nos demuestra que los verdaderos titanes a menudo imponen su ley temprano. Un selecto grupo de campeones ha logrado consagrarse de la forma más contundente posible en el formato moderno: liquidando el Clásico de Otoño en exactamente 5 juegos.

Con un implacable balance final de 4 victorias y 1 derrota, estas novenas borraron cualquier rastro de paridad para reclamar el trofeo de los Commisionados por la vía rápida.

El nuevo milenio impone condiciones

En el siglo XXI, la tendencia de las series cortas ha mantenido su vigencia. El caso más reciente y vibrante ocurrió en 2023, cuando los Texas Rangers conquistaron el primer título de su franquicia al aplastar las esperanzas de los Arizona Diamondbacks. Una exhibición de poderío que emuló lo hecho por los Boston Red Sox en 2018 ante los Dodgers, y la emotiva corona de los Kansas City Royals en 2015 frente a los Mets.

La lista moderna la completan el sólido triunfo de los San Francisco Giants en 2010, la celebración bajo la lluvia de los Philadelphia Phillies en 2008, la sorpresiva corona de los St. Louis Cardinals en 2006 y, por supuesto, la recordada "Serie del Subway" del año 2000, donde los New York Yankees reafirmaron su dinastía sobre sus vecinos de Queens.

Leyendas del siglo pasado y los extraños empates

Si viajamos en el tiempo, el formato de 5 encuentros nos traslada a momentos icónicos del deporte rey. Es imposible olvidar 1988, cuando Los Angeles Dodgers fulminaron a los favoritos Oakland Athletics impulsados por el mítico e histórico jonrón de Kirk Gibson. O el inolvidable año de 1969, cuando los "Milagrosos" New York Mets rompieron todas las apuestas al despachar a los Orioles en cinco enfrentamientos.

Los anales de la MLB también guardan espacio para la astucia en los albores del siglo XX. En las ediciones de 1907 (Chicago Cubs) y 1922 (New York Giants), las series terminaron técnicamente en 5 juegos debido a que se registró un juego empatado por falta de luz natural, cerrando el balance definitivo con un abrumador 4-0.

2026: ¿El Tropicana Field será testigo del próximo 4-1?

La historia del juego corto podría sumar un capítulo dorado. Tras un dramático Juego 4 donde los Rays de Tampa Bay evitaron la barrida al vencer en 12 candentes entradas a los Cerveceros de Milwaukee, el Clásico de Otoño de 2026 llega al filo de la navaja. Con la serie 3-1 a favor de la novena de Wisconsin, el Juego 5 en el Tropicana Field se presenta como el escenario ideal para revivir la vieja fórmula del triunfo en cinco compromisos.

Los Cerveceros mandan al montículo a su as Jacob Misiorowski con el objetivo de sellar el primer campeonato en la historia de la franquicia. Mientras tanto, la ofensiva de casa, comandada por el corazón de Junior Caminero, buscará romper con la estadística y forzar el regreso de la serie a Milwaukee. La mesa está servida para que se concrete una nueva corona por la vía rápida o para que comience una épica resistencia en Florida.