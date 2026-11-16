Los nombres de 27 exjugadores están anotados en la papeleta a la que tienen acceso los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica.

Estados Unidos/Hay 27 jugadores en la boleta del Salón de la Fama de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica del 2027, que fue revelada el lunes.

El grupo de 13 jugadores que regresan de la boleta de 2026 está encabezada por el segunda base y seis veces convocado al Juego de Estrellas Chase Utley, quien fue el único debutante hace un año que recibió al menos un 50% de apoyo durante el último ciclo de votación.

Mientras tanto, hay 14 recién llegados en la boleta, encabezados por el receptor y campeón de la Serie Mundial en tres ocasiones, Buster Posey.

Todas las boletas de la BBWAA deben ser enviadas antes del 31 de diciembre, y los resultados de la votación se anunciarán el 19 de enero a las 6 p.m. ET en vivo por MLB Network. Cualquier jugador que cumpla con el umbral de la BBWAA de recibir el 75% de los votos será exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Nacional en Cooperstown, Nueva York, el 25 de julio.

Entonces, ¿alguien logrará entrar? La BBWAA ha elegido a múltiples jugadores en cada uno de los últimos tres años, incluidos al puertorriqueño Carlos Beltrán y Andruw Jones hace un año. Haría falta un gran salto para que alguno de los jugadores que regresan alcance esa marca del 75%.

Quizás Utley, entrando en su cuarto año en la boleta, tenga otro salto de 19.3 puntos. Eso es cuánto aumentó su apoyo en la boleta del 2026, dejándolo en un 59.1%. El lanzador Andy Pettitte, cinco veces campeón de la Serie Mundial, subió 20.6 puntos en el último ciclo de votación, colocándolo en un 48.5%. Sin embargo, Pettitte está entrando en su noveno año en la boleta; cualquier jugador que no alcance ese umbral del 75% después de 10 años queda fuera de la boleta de la BBWAA.

La leyenda de los Marineros, el venezolano Félix Hernández, fue el mayor ascenso en la boleta del 2026. El dos veces líder en efectividad en su liga vio su apoyo de votación en su primer año (20.6%) más que duplicarse en el segundo año (46.1%). El ex as de los Phillies, Cole Hamels, tuvo el porcentaje de votos más alto de cualquier jugador que debutó en la última boleta (23.8%).

Aquí están los otros jugadores que regresan en la boleta, listados en orden de su porcentaje de votos del 2026, junto con su elegibilidad para el 2027: El campocorto Alex Rodríguez (40.0%, sexto año), el jardinero venezolano Bobby Abreu (30.8%, octavo), el campocorto Jimmy Rollins (25.4%, sexto), el segunda base Dustin Pedroia (20.7%, tercero), el zurdo Mark Buehrle (20.0%, séptimo), el torpedero venezolano Omar Vizquel (18.4%, décimo), el tercera base David Wright (14.8%, cuarto), el relevista venezolano Francisco Rodríguez (11.8%, quinto) y el jardinero Torii Hunter (8.7%, séptimo). Vizquel es el único de esos jugadores que está en su último año de elegibilidad.

Ha habido 11 elegidos de primer año en las últimas 10 votaciones, incluyendo a cuatro jugadores entre el 2024 y el 2025 (el dominicano Adrian Beltré, Joe Mauer, CC Sabathia e Ichiro Suzuki). Posey tiene el mejor argumento de todos los novatos de este grupo. Su carrera de 12 años con los Gigantes estuvo llena de reconocimientos personales (siete selecciones al Juego de Estrellas, cinco Bates de Plata, Novato del Año de la Liga Nacional en el 2010, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2012, Guante de Oro en el 2016), junto con tres títulos de la Serie Mundial.

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Posey es uno de los cuatro jugadores en la boleta del 2027 que pasó toda su carrera con una sola franquicia (Brett Gardner, Yankees; Ryan Zimmerman, Nacionales; Kyle Seager, Marineros).

Del lado del pitcheo, Jon Lester debe de recibir una cantidad decente de apoyo desde el principio después de una carrera de 16 años que incluyó 200 victorias, cinco selecciones al Juego de Estrellas y tres campeonatos de la Serie Mundial. Sin embargo, su porcentaje de votos podría verse afectado por Hamels, un también zurdo que tuvo un mejor EFE+ (123 frente a 117) y más WAR de Baseball-Reference (57.9 frente a 43.5) en casi la misma cantidad de entradas que Lester.

Los otros candidatos de primer año -- éstos son jugadores que aparecieron por última vez en las Grandes Ligas en 2021 -- son el campocorto venezolano Asdrúbal Cabrera, el derecho dominicano Ervin Santana, el diestro Jake Arrieta, el jardinero Jay Bruce, el tercera base venezolano Pablo Sandoval, el diestro mexicano Joakim Soria, el torpedero dominicano Starlin Castro, el derecho Wade Davis y el zurdo Andrew Miller.

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Aquí está la lista completa de jugadores en la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de América del 2027:

Debutantes

Jake Arrieta Jay Bruce Asdrúbal Cabrera Starlin Castro Wade Davis Brett Gardner Jon Lester Andrew Miller Buster Posey Pablo Sandoval Ervin Santana Kyle Seager Joakim Soria Ryan Zimmerman

Los que vuelven

Bobby Abreu Mark Buehrle Cole Hamels Félix Hernández Torii Hunter Dustin Pedroia Andy Pettitte Alex Rodríguez Francisco Rodríguez Jimmy Rollins Chase Utley Omar Vizquel David Wright

Información de Brian Murphy (MLB.com)