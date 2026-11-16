Dani Alves llegará a Panamá en enero: del estrellato del fútbol mundial a su faceta como predicador

La Comunidad Apostólica Hosanna anunció la visita del exjugador brasileño, quien tras una exitosa carrera en clubes como Barcelona y PSG se dedica actualmente a compartir su testimonio de fe en encuentros religiosos internacionales.

Panamá/El exfutbolista brasileño Dani Alves, considerado uno de los mejores laterales derechos de la historia, estará en Panamá durante el mes de enero, según anunció la Comunidad Apostólica Hosanna, que confirmó la presencia del exjugador en una actividad religiosa.

Alves, quien brilló en clubes de primer nivel como el FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Sevilla y Juventus, atraviesa actualmente una etapa alejada de las canchas y enfocada en su faceta como predicador y conferenciante evangélico, participando en encuentros religiosos y compartiendo su testimonio de fe en diferentes países.

Su acercamiento a la religión, según ha relatado el propio brasileño, se produjo durante los 14 meses que permaneció en prisión provisional en Barcelona, período en el que asegura haber experimentado una transformación espiritual y establecido un "pacto con Dios".

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De las canchas al púlpito

Tras recuperar su libertad, Dani Alves comenzó a tener mayor protagonismo en actividades religiosas. Una de sus primeras apariciones fue como invitado en la Iglesia Elim de Girona, dirigida por el pastor Jimmy Martín, donde compartió su testimonio personal.

Aunque inicialmente la congregación aclaró que el exfutbolista no ocupaba un cargo pastoral formal, su participación en diferentes encuentros ha contribuido a posicionarlo como predicador y conferenciante dentro del ámbito evangélico.

En sus redes sociales, Alves se identifica como «Discípulo de Cristo Jesús» y ha participado en giras internacionales, congresos y reuniones religiosas en países como España, Brasil, Guatemala y Argentina. En Madrid, incluso, encabezó encuentros que congregaron a miles de personas.

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Una carrera histórica en el fútbol mundial

Antes de iniciar esta nueva etapa, Dani Alves construyó una de las trayectorias más exitosas del fútbol internacional. A lo largo de más de dos décadas como profesional, conquistó 43 títulos oficiales, cifra que lo convirtió en uno de los futbolistas más laureados de todos los tiempos.

El brasileño disputó más de 1,000 partidos oficiales entre clubes y la selección nacional. Su carrera comenzó en el Bahía de Brasil, antes de dar el salto al fútbol europeo con el Sevilla, donde empezó a consolidarse como uno de los laterales más destacados del panorama internacional.

Su etapa más exitosa llegó con el FC Barcelona, equipo al que defendió entre 2008 y 2016 y al que regresó brevemente en la temporada 2021-2022. Allí fue protagonista de una época dorada, conquistando tres UEFA Champions League, seis títulos de LaLiga y tres Mundiales de Clubes, entre otros trofeos.

Posteriormente, vistió las camisetas de la Juventus de Italia y el Paris Saint-Germain de Francia, antes de regresar a Brasil para jugar con el São Paulo y cerrar su carrera profesional con los Pumas de la UNAM, en México.

Su legado con la selección brasileña

Con la selección absoluta de Brasil, Alves disputó 126 partidos internacionales y marcó ocho goles. Participó en tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA (2010, 2014 y 2022) y conquistó importantes títulos con la Canarinha.

Entre sus principales logros internacionales destacan:

Dos Copas América: 2007 y 2019. En esta última edición fue elegido mejor jugador del torneo.

2007 y 2019. En esta última edición fue elegido mejor jugador del torneo. Dos Copas FIFA Confederaciones: 2009 y 2013.

2009 y 2013. Una medalla de oro olímpica: Tokio 2020, disputada en 2021.

Tokio 2020, disputada en 2021. Un Mundial Sub-20: conquistado en 2003.

La llegada de Dani Alves a Panamá en enero representa una nueva faceta pública para una figura que durante años fue protagonista del fútbol mundial y que ahora busca transmitir su experiencia personal y su testimonio religioso.